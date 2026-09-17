Es hora de discutir seriamente lo de Ryan Reynolds. Su última película está arrasando, pero podría haber sido una sorpresa de no ser por él

Cada película que se estrena da en cierto modo pie a hablar de problemas existentes en la industria cinematográfica. Raramente se da el estreno de una que te lleva a pensar en prácticamente todos. Desde la decadencia de la comedia de estudio, obligada a tener acción por un tubo para tener un presupuesto de verdad, hasta algo con pretensiones de blockbuster obligado a estrenarse directamente en plataformas donde su impacto es tan menor como efímero. Incluso hasta qué grado una película está siendo demasiado consciente de sí misma.

Varios de estos problemas sistémicos, sin embargo, no empañan que a ratos ‘Mayday’ cae simpática y hasta se aproxima a ser una película estupenda. Se separa de ello por otro problema, y es uno del que no se puede deshacer porque es central en la misma: Ryan Reynolds como protagonista cada vez está más quemado y acaba resintiendo las películas originales que protagoniza.

Abatido

Tenemos dos directores estupendos como John Francis Daley y Jonathan M. Goldstein, que han dado películas fantásticas como ‘Noche de juegos’ (’Game Night’) y ‘Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones’ (’Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves’), y tenemos a Kenneth Branagh haciendo de compañero ruso y alivio cómico (que es un problema en sí mismo, pero está lo bastante gracioso para salvarlo). Con esos ingredientes se podría hacer una buddy movie estupenda como intenta lograr esta pequeña parodia en clave de comedia de acción de ‘Top Gun’ que ha estrenado en streaming Apple TV y que sigue siendo su película más vista actualmente.

Abatido durante una misión confidencial y peligrosa que le hacía sobrevolar territorio soviético, el teniente de la marina Troy Kelly tiene que sobrevivir en zona hostil mientras cumple su misión. Allí es improbablemente rescatado por Nikolai Ustinov, un antiguo agente de la KGB enamorado de todo lo estadounidense y con el que formará una alianza.

Una película donde no sólo se referenicia ‘Top Gun’, sino que los personajes son conscientes de que existe ‘Top Gun’. Y que en cierto modo es una maniobra propagandística más, lo que libra en parte a Daley y Goldstein de estar reciclando los clichés de la Guerra Fría para villanizar al “enemigo comunista” e intentar algo más conciliador. Un “ambos bandos son imperios que hacen cosas malas” que cae más en el bienquedismo que en una subversión que realmente significaría algo.

‘Mayday’: tenemos un problema

Pero una película de este estilo puede ser políticamente desnortada y seguir divirtiendo bastante, que es a lo que se aproxima el guion de ‘Mayday’. Al menos hasta que Reynolds lo atropella con improvisaciones habituales que, en realidad, acaban siendo la enésima variación del estilo de actuación que patentó en ‘Deadpool’.

Esto lleva toda la película más a su terreno que a un interesante terreno de toma y daca con su co-protagonista, o donde la situación sea también el humor. El pánico de Reynolds a probar nada que salga de su zona de confort (o incluso le haga parecer viejo, porque ya resulta evidente que está haciendo papeles mucho más jóvenes que la edad que tiene) termina desviando demasiado el centro gravitacional de ‘Mayday’. En consecuencia, se acaba quedando una película con chispazos entretenidos pero muy fallida.

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