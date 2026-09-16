"Es mi favorita". Samuel L. Jackson afirma que la mejor película de su carrera es este thriller de acción que fracasó injustamente en cines

Samuel L. Jackson ha participado en más de 100 películas a lo largo de su carrera, y algunas de ellas son extremadamente populares. Sin embargo, cuando tiene que elegir cuál considera que es la mejor de todas ellas, siempre apuesta por un thriller de acción de 1996 que fracasó injustamente en taquilla.

Quizá algunos ya ni siquiera se acuerden de su existencia, pero lo cierto es que 'Memoria letal' ('The Long Kiss Goodnight') fue una gran apuesta en su momento. Para empezar, los 4 millones de dólares que se pagaron por el guion de Shane Black fue el récord absoluto hasta la fecha -aunque posteriormente fue destronada por otro libreto de una cinta de ciencia ficción por que el se pagó la friolera de 5 millones-.

"Me encanta esa película"

'Memoria letal' cuenta la historia de una maestra que sufre amnesia y contrata a un detective privado, interpretado por Jackson, para descubrir cuál es su pasado. Eso sí, la realidad no es para nada la que esperaba, ya que descubre que en realidad su nombre real es Charly y que es una asesina que trabajaba para la CIA...

Realizada con un presupuesto de 65 millones de dólares, 'Memoria letal' sufrió un injusto fracaso en taquilla, ya que su recaudación mundial de 95 millones impidió que fuese una apuesta rentable para New Line. Al menos en cines, pues luego se convirtió en una película de culto, por lo que seguramente acabó dando beneficios a muy largo plazo.

El propio Jackson confesó en un vídeo de GQ que 'Memoria letal' "es mi favorita" cuando tiene que pensar una película suya en la que volver a ver, algo que en buena medida se debe a que también tiene un cariño enorme al personaje de Mitch Henessey, hasta el punto de que también lo sitúa como el favorito de entre todos los que ha interpretado:

Mi personaje favorito es una especie de detective privado un tanto excéntrico, un tipo un poco loco: Mitch Hennessy de 'Memoria letal'. Me encanta esa película, me lo pasé genial con Geena Davis.

Pese a su decepción en taquilla, llegó a tantearse en cierto momento la posibilidad de hacer 'Memoria letal 2', con Renny Harlin dispuesto a dirigirla, pero la cosa no fructificó. Eso sí, Davis comentó este mismo año que ella estaría encantada de hacerla, por lo que no conviene perder todavía toda esperanza en que podamos verla algún día.

Lo que sí podéis hacer ahora es recuperar la primera entrega, pues actualmente sí está disponible en streaming. La encontraréis en el catálogo de Movistar Plus.

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