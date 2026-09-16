La nueva 'Resident Evil' es sencillamente una de las mejores películas del año. Una salvajada divertidísima con el sello de Zach Cregger

A lo largo de los años hemos visto multitud de películas basadas en 'Resident Evil', con las seis entregas de la saga liderada por Milla Jovovich siendo las primeras que vendrán a la mente de la mayoría de espectadores. En 2021 hubo otro nuevo intento con la estimable 'Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City' y al año siguiente llegó una discreta versión televisiva de la mano de Netflix que fue cancelada tras una única temporada.

A nadie le hubiese extrañado que la saga se hubiese quedado un largo tiempo en barbecho en el cine, pero Zach Cregger nos sorprendió a todos al decidir que iba a ser su siguiente trabajo tras la excelente 'Weapons'. Él ya ha dejado claro que no quiere saber nada de volver a meterse en una franquicia ajena, pero es una pena, ya que la nueva 'Resident Evil' es una de las mejores películas del año. Una salvajada divertidísima que quizá moleste a algunos por volar demasiado libre dentro de este mítico universo.

Así da gusto volver a Raccoon City

El propio Cregger ha dejado claro que el videojuego que utilizó como principal referencia fue 'Resident Evil 2', aunque nunca con la intención de hacer una adaptación directa del mismo. Aquí se cuenta lo que él mismo ha definido como "una historia periférica" alrededor del brote que se desata en Raccoon City, ya que seguimos a un mensajero que tiene que hacer una entrega muy importante allí, pero las cosas no tardan demasiado en complicarse.

He de confesar que la película que más me vino a la mente mientras veía la nueva 'Resident Evil' no era ninguna obra del cine de zombis, ya que la odisea que vive el personaje de Austin Abrams me hizo acordarme a menudo '¡Jo, qué noche!' ('After Hours'), pero en un contexto totalmente diferente. Tanto por la sensación de escalada continua como por el abundante uso del humor, pero sin que eso suponga obviar la gravedad de la situación.

Resulta curioso que Cregger haya aclarado que se han eliminado muchos elementos cómicos del montaje final porque el público de los pases de prueba creía que era demasiado graciosa, ya que si algo caracteriza a la película es lo divertida que es. Eso sí, a partir de las situaciones que plantea -hay una recurrente que, sorprendentemente, cada vez que pasa funciona aún mejor- y de cómo reacciona el protagonista a ellas, ya que la clave del tono de la película está ahí.

A su manera, el personaje de Abrams casi parece una evolución del que ya interpretó en 'Weapons', lo único que aquí ha evolucionado más en la vida, hasta el punto de encontrarse en ese momento clave para terminar de sentar cabeza. Sin embargo, no me sorprendería que lo haya enfocado de tal forma que Bryan era un fumeta en el pasado y que algunas actitudes propias de esa época sigan presentes en cómo reacciona a enfrentarse a un brote zombi cada vez más descontrolado.

Por supuesto que Cregger también pone de su parte para que no haya un desequilibrio que se cargue la magia por ese lado, pero también tengo claro que la película está marcada a todos los niveles por el protagonista que tiene. Y Abrams hace un trabajo sencillamente sensacional logrando conectar con el espectador y que uno se implique en ese viaje a los infiernos que intenta manejar lo mejor posible.

A eso hay que sumarle que Cregger ha alcanzado la madurez como director en tiempo récord. Ya en 'Barbarian', su primer largometraje en solitario, estuvo muy inspirado, pero es que eso no fue una casualidad. Ya lo demostró en 'Weapons' y aquí logra algo casi imposible: mantener en tensión al espectador en todo momento, pero abrazando al mismo tiempo esa tendencia hacia cómico que siempre está presente.

De esa forma crea una mezcla que casa muy bien con lo que ya nos había mostrado en trabajos anteriores, pero aquí existe una mayor sensación de urgencia desde el minuto uno que alimenta la película en todo momento. Además, eso lleva a que su duración a duras penas alcance los 90 minutos, pero es que sencillamente no sobra ni falta nada. La historia que Cregger quería contar acaba ahí y no hay más.

Por el camino también hay multitud de escenas de acción ejecutadas a las mil maravillas, pues aquí no se busca tanto el deleite puntual como el hecho de añadir realmente a lo que se está contando al espectador. El aliño de esas deliciosas criaturas sucias y cada vez más monstruosas sí que conecta muy bien con los videojuegos, pero tampoco pasa nada si os acordáis más de grandes hitos del cine de terror como 'La cosa'. El uso bien abundante del gore también ayuda a ello.

Eso sí, el que busque fidelidad absoluta a los videojuegos ya puede irse esperando a otro reboot en el futuro, pues desde el guion, que Cregger firma junto a Shay Hatten ('Ejército de los muertos'), queda claro que se busca algo que tiene un sabor parecido, pero sin someterse sin más a lo que puedan querer algunos fans. Estos últimos quizá acaben quejándose mucho, pero el resto encontrará aquí una película con la que pasárselo en grande.

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