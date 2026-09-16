Hoy en Disney+, la película de animación más cara de la historia. Una aventura de 260 millones que también tendrá versión en imagen real

El cine de animación sigue siendo especialmente popular en cines, como demuestra el hecho de que representa 17 de las 65 películas más taquilleras de todos los tiempos. Ese es uno de los motivos por lo que sorprende tanto que la película animada más cara de todos los tiempos se estrenase hace ya 16 años y todavía ninguna la ha superado.

Ese curioso honor pertenece a 'Enredados' ('Tangled'), una gran apuesta de Disney para terminar de volver a lo más alto tras una primera década del siglo XXI un tanto complicada. Basada en Rapunzel (ése era su título original antes de cambiarlo casi a última hora), un célebre cuento de hadas de los Hermanos Grimm, su camino hasta hacerse realidad fue un tanto complicado, pues la génesis del proyecto se remonta hasta 1996.

Una enorme apuesta que salió bien

Uno de los principales rasgos característicos de 'Enredados' es su estilo de animación único, combinando el 3D con técnicas tradicionales para conseguir un acabo sencillamente único. Eso también dio pie a que el trabajo de producción en ella fuera aún más colosal de lo habitual, disparando así su presupuesto hasta los 260 millones de dólares.

Ese coste perfectamente podría haber sido una sentencia de muerte para la película, pues 'El rey león' era el único clásico animado del estudio que había recaudado lo suficiente como para que una inversión así fuese realmente rentable. Siendo justos, 'Enredados' tampoco lo consiguió del todo, pero los 592 millones de recaudación mundial que tuvo fueron vistos como un gran logro, marcando el inicio de un claro resurgir del interés del público hacia estas producciones de Disney.

Una de las cosas en las que se nota especialmente ese enorme gasto de 260 millones es en lo minucioso que resulta la atención al detalle en el diseño y ejecución de los escenarios de la película, dirigida por Nathan Greno y Byron Howard, y es algo que también se transmite a la gran expresividad de sus protagonistas. Eso sí, ahí es justo reconocer que el personaje realmente inolvidable es Gothel, una villana de primera obsesionada con la juventud eterna.

Más allá de ella encontramos una aventura que se asemeja mucho lo que uno esperaría de una película de princesas de Disney, incluyendo ese factor clave que siempre han sido los secundarios cómicos. Sí es cierto que quizá le falta un poco más de empuje y frescura para estar a la altura de las más grandes, pero es un entretenimiento muy solvente que además sirvió para terminar de relanzar los clásicos animados del estudio.

Ahora se prepara una versión en imagen real que esperemos sea algo más que una copia de la película original. Al menos el fichaje de Kathryn Hahn para dar vida a una Gothel de carne y hueso es todo un acierto, pero ojalá tengo mucho más que ofrecer. Con el rodaje actualmente en marcha y llevándose a cabo en España, todavía tendremos que esperar hasta 2028 para poder verla. Lo que sí podemos hacer ya es (volver a) ver la versión animada en Disney+.

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