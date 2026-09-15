Diego Luna hace su confesión más personal: "Mi mamá murió cuando yo tenía dos años y la forma en que eso me marcó está presente en todo lo que hago"

Los esfuerzos del mexicano Diego Luna se centran actualmente en promocionar 'Ceniza en la boca', su nuevo trabajo como director que se presentó mundialmente en el pasado Festival de Cannes. A los cines llegará próximamente, pero Luna ha participado ahora en un AMA de Reddit en el que ha hablado de ella y muchos otros temas.

"Está ahí porque es quien soy"

Para empezar, Luna ha destacado que "la dirección llegó a mi vida cuando me convertí en padre. Estaba listo para contar mis propias historias, estaba pasando por un proceso que me pedía bajar el ritmo y profundizar. Dirigir también me permite usar todas las herramientas que tengo como actor, todas son útiles. Soy muy curioso y creo que tiene mucho que ver con la influencia de mi padre y el proceso que ocurre antes y después de que los actores se involucren".

Rodando 'Ceniza en la boca'

El protagonista de la estupenda serie 'Andor' reconoce que "siempre he tenido esta necesidad de contar mi propia historia, y 'Ceniza en la boca' es probablemente la película de la que estoy más orgulloso. Es una película que me permitió seguir hablando de los temas de los que he estado hablando desde la primera película que dirigí: la ausencia de los padres".

Es entonces cuando Luna deja una reflexión sobre cómo esto ha marcado tanto su vida personal como profesional: "Mi mamá murió cuando yo tenía dos años y la forma en que eso me marcó, esa ausencia me marcó, la forma en que marcó la relación que tengo con mi padre, y la forma en que de alguna manera me ayudó a superar la pérdida de mi padre más adelante, está presente en todo lo que hago. Está ahí porque es quien soy".

La madre de Diego Luna se llamaba Fiona Alexander y era una artista británica que se mudó a México en 1972, aprendiendo español y convirtiéndolo en su segunda patria. Allí se casó con Alejandro Luna y fruto de su amor nació uno de los protagonistas de 'Y tu mamá también'. Por desgracia, Alexander falleció en un accidente automovilístico en 1982 mientras trabajaba con Carlos Saura en la película 'Antonieta'.

En el rodaje de 'Ceniza en la boca'

Lo cierto es que no es la primera vez que Luna habla de la pérdida de su madre, pues hace unos años señaló en Quién que "el teatro resulto vital para mí porque, como sólo éramos mi papá y yo, de ahí me hice una familia. Por la media orfandad que me tocó vivir, de repente el teatro me la solucionó porque ahí tenía 20 mamás".

Como consecuencia de ello también surgió su inquebrantable amistad con el también actor Gael García Bernal: "Nuestros padres no sólo fueron colegas sino grandes amigos, sobre todo mi mamá y la suya, que eran muy cercanas. Lo que pasó es que con la pérdida de mi madre, sus amigas sintieron una responsabilidad de no dejarme sin esa presencia femenina".

El estreno de 'Ceniza en la boca' en España está previsto para el 9 de octubre de 2026 de la mano de Avalon.

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