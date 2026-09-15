Inde Navarrette pidió hacer a Nikki más coqueta en 'Obsession': "Quería que se entendiera la obsesión de Bear"

'Obsession' es una de las películas de año gracias, en parte, a la construcción de Nikki, el personaje interpretado por Inde Navarrette, que pasó por un pequeño pero importante cambio antes del rodaje. La actriz pidió al director y guionista Curry Barker que se alejara de la idea inicial de presentar al personaje como "la chica de al lado" y apostara por una Nikki más juguetona y coqueta.

Navarrette ha explicado esta decisión durante su regreso al Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), donde ella y Barker participaron en una charla sobre la película dentro de TIFF: The Market, algo más de un año después de su estreno mundial en la sección Midnight Madness.

La actriz consideraba que ese matiz era necesario para que el público pudiera comprender mejor el comportamiento de Bear, el personaje interpretado por Michael Johnston. En 'Obsession' está enamorado de Nikki y recurre a un objeto místico para conseguir que ella se enamore de él. Pero sale regular.

"Quería que el público entendiera por qué Bear tendría esa obsesión, porque todo se ve desde la perspectiva de Bear: su risa, su capacidad de atraerle. Quería mostrar qué sería lo que convencería a Bear para pedir ese deseo".

Según ha contado la actriz, Barker estuvo muy abierto a introducir cambios en Nikki. Entre las propuestas de Navarrette estuvo que el personaje llamara "babe" a Bear y que adoptara una actitud "juguetonamente coqueta" con él.

La intención no era únicamente modificar la personalidad de Nikki, sino aportar contexto a la obsesión de Bear. Si la historia está construida desde su punto de vista, esos pequeños gestos ayudan a explicar qué puede llevarle a interpretar determinadas señales y a desear una relación mucho más intensa con ella.

El cambio se sumó a otras decisiones de Navarrette durante el rodaje. La actriz ha recordado, por ejemplo, que pidió a Barker que no enseñara a Johnston parte de su preparación para la primera escena que rodaron juntos, una secuencia en la que Nikki reacciona de forma inesperada mientras besa a Bear en la cama.

'Obsession'

"Le pedí amablemente a Curry que no le enseñáramos nada a Michael. Aunque no lo parezca, soy bastante tímida", ha narrado. Aquella decisión permitió que algunas de sus reacciones sorprendieran realmente a Johnston.

El fenómeno que cambió la carrera de Navarrette

El regreso de Navarrette y Barker a TIFF ha servido también para repasar el impacto que 'Obsession' ha tenido desde aquel estreno. La película, realizada con un presupuesto de 750.000 dólares, terminó convirtiéndose en un fenómeno superando los 500 millones de dólares de recaudación mundial, según la información compartida en el encuentro.

Para Navarrette, el efecto también ha sido personal y profesional. La actriz ha reconocido que ahora tiene acceso a oportunidades que antes ni siquiera imaginaba y que está desarrollando sus propios proyectos.

"Todo cambió para mí", ha admitido. "Ahora estoy en salas que ni siquiera podía imaginar. Estoy presentando mis propios proyectos y espero poder producir y dirigir mis propias cosas", ha agregado.

El recorrido de 'Obsession' ha terminado llevando a sus protagonistas mucho más lejos de aquel primer pase en Toronto. Por el momento, Navarrette se ha sumado al Universo Cinematográfico de Marvel para interpretar a Pícara en el próximo reboot de los X-Men.

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