El director de 'Obsession' explica qué sucede exactamente después del final de la película de terror: "Es muy triste"

El año 2026 está teniendo grandes obsesiones dentro del cine de terror, pero hay una película que está brillando aún con mayor intensidad que el resto. Me refiero a 'Obsession', el excelente thriller escrito y dirigido por Curry Barker que ha llegado a los cines españoles este viernes 26 de junio de 2026.

Es evidente que 'Obsession' va a generar mucha conversación sobre lo que sucede en ella y que uno de los puntos de mayor interés esté en su final -cuidado con los spoilers de aquí en adelante-, ya que Nikki recobra entonces su verdadera identidad. El problema es que se encuentra con un panorama desolador con el que no la va a quedar otra que tener que lidiar.

"Probablemente irá a prisión por mucho tiempo"

El propio Barker se ha pronunciado ahora al respecto en una entrevista concedida a Cinemablend en la que ha aclarado lo siguiente: "Probablemente irá a prisión por mucho tiempo. Además, hay como mil millones de dólares en la casa de Ian, y él está muerto en el suelo. Así que ella está relacionada con ese dinero de alguna manera. Quién sabe qué versión de los hechos armará la policía, pero no creo que vaya a tener una vida muy buena. Es muy triste".

De hecho, que el personaje interpretado por una extraordinaria Inde Navarrete acaba entre rejas es algo que ya está totalmente confirmado. Y es que el propio Barker ha confirmado en Deadline que su siguiente película forma parte del universo de 'Obsession', siendo entonces cuándo se abordará de forma directa el destino de Nikki: "En la próxima película hay una especie de noticia en la que se oye a un presentador hablando de un triple homicidio cometido por una mujer".

Obviamente, eso llevará a que Nikki acabe en la cárcel, pero ya veremos si la coas se queda ahí, porque Barker no ha descartado para nada hacer una 'Obsession 2' más adelante y quizá allí el personaje reaparezca de alguna forma.

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