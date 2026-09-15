Rhea Seehorn se quita la espinita por 'Better Call Saul' y al fin gana su primer Emmy por 'Pluribus'

Este año la categoría de Mejor actriz principal en un drama estaba bien copada de actrices como la copa de un pino, pero para Rhea Seehorn ha sido la oportunidad perfecta de ajustar cuentas con los premios. Los Emmy 2026 le han traído una alegría que ya venía persiguiendo desde hace años con el primer Emmy de su carrera.

A la tercera va la vencida

Seehorn había sido nominada a los premios Emmy por su aparición en 'Cooper's Bar' y de nuevo en 2024 por su papel de Kim Wexler en 'Better Call Saul' después de ser ignorada consistentemente en las nominaciones durante años. A la tercera va la vencida y ha sonado la campana, porque 'Pluribus' al fin le ha valido su primer Emmy.

La serie de ciencia ficción es una de las más nominadas de la noche, acumulando seis nominaciones. Veremos qué tal se da la velada, pero se ha llevado uno de los premios gordos de los Emmy 2026 con esta victoria de Seehorn.

En la misma categoría competían Carrie Coon ('La edad dorada'), Chase Infiniti ('Los testamentos'), Keri Russell ('La diplomática') y Zendaya ('Euphoria'). Aunque Seehorn finalmente se ha conseguido quitar esta espinita pendiente que muchos fans de 'Better Call Saul' llevaban reclamando desde hace demasiado tiempo.

"Quiero decir felicidades y gracias por vuestras actuaciones a todas mis compañeras nominadas en mi categoría. Todas actuaciones brillantes, brillantes", ha dicho Seehorn al recoger su Emmy. "Keri Russel entre ellas, quien nos envió un encantador regalo y una tarjeta citando, tristemente, porque no sabíamos que la perderíamos tan pronto, citando a Gloria Steinem: Estamos conectadas, no compitiendo. Así me siento con todas las mujeres".

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