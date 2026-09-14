Maggie Gyllenhaal, sobre la ganadora del Festival de Venecia: "Hay muchas películas dirigidas por mujeres que me desagradan, igual que ocurre con las dirigidas por hombres"

Como no podía ser de otro modo viviendo en 2026 —tremendo mundo se nos está quedando—, el León de Oro que acaba de entregar el Festival de Venecia durante su clausura ha venido con polémica bajo el brazo. ¿El motivo? La presunta politización detrás de la elección de 'Woman Unknown' como la mejor película que ha pasado por una edición del certamen cargada de buen cien y ovaciones interminables.

Zanjando polémicas

Maggie Gyllenhaal, presidenta del jurado, se ha visto obligada a salir al paso de las especulaciones que apuntaban a que la cinta, dirigida por May el-Toukhy, se había llevado el premio gordo del Festival por ser la única producción de la sección oficial dirigida por una mujer en solitario, dejando claro que su triunfo está basado exclusivamente en su valor cinematográfico.

La actriz y realizadora, tras ser preguntada por esto directamente por un periodista, negó que la elección de 'Woman Unknown' tuviese que ver con una declaración política para, a continuación, subrayar que muchos largometrajes dirigidos por mujeres no han sido capaces de sorprenderla, tantos como firmados por hombres. Además, afirmó estar cansada de tener que volver una y otra vez al mismo tema de conversación —nosotros también, Maggie—.

Diré que, por supuesto, ya me esperaba esa pregunta. Hay muchas películas dirigidas por mujeres que no me gustan y algunas que, de hecho, me desagradan profundamente, al igual que ocurre con las películas dirigidas por hombres. Tengo un voto, igual que cada miembro de este jurado, por lo que todas las decisiones que tomamos son siempre complicadas y siempre implican mucho debate.

Creo que estoy cansada de hablar de este mismo tema una y otra vez. Seguiré haciéndolo, pero solo por un momento, aquí, en este lugar increíble, solo quiero celebrar una película magníficamente realizada que me pareció un rayo láser, simplemente por la película tan bien hecha que es.

En lo que respecta a 'Woman Unknown', la cinta de el-Toukhy, de producción Danesa, nos cuenta la historia de Marie —interpretada por la ganadora del Premio a la mejor actriz Mathilde Arcel—, una niñera y empleada doméstica que, durante la Segunda Guerra Mundial, mantuvo una relación con un soldado alemán; un secreto a punto de hacerse público y que pone en peligro su matrimonio con el hombre viudo y adinerado para el que trabaja.

Por el momento, no tiene distribución en nuestras tierras pero, probablemente, la cosa cambiará después de alzar el León de Oro.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | 25 minutos aplaudiendo sin parar. En Venecia acaban de establecer un nuevo récord histórico tras ver una película del festival

En Espinof | Las 12 mejores películas del Festival de Cannes 2026