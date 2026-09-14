“Halloween está dando mucho dinero, vamos a copiarla”. Cómo se creó el slasher que marcó un antes y un después en la historia del subgénero

Uno podría caer en el error de llegar a pensar que cualquier largometraje que haya marcado un antes y un después por cualquier motivo que se nos ocurra, ya sea técnico, narrativo o artístico, es fruto de un ejercicio de creatividad y originalidad sin precedentes. Pues bien, la película que cambió drásticamente y para siempre las reglas y cánones del slasher nos demuestra que nada más lejos de la realidad.

Copiar para triunfar

Victor Miller

Dejando a un lado sus orígenes, que se remontan al estreno coetáneo de 'El fotógrafo del pánico' y 'Psicosis', y que terminaron de encarrilarse gracias a la seminal 'La matanza de Texas' y, posteriormente, esa joya quintaesencial titulada 'La noche de Halloween', no cabe duda de que 'Viernes 13' fue la cinta que terminó de perfilar las archiconocidas reglas del subgénero.

No obstante, el objetivo principal de Sean S. Cunningham no fue crear algo novedoso y único en su especie. Según explicó su guionista Victor Miller —vía Uproxx—, que falleció tristemente el pasado 31 de agosto, el director le llamó con un claro objetivo en mente fruto, en buena parte, de la precariedad: copiar descaradamente la mencionada 'Halloween' de John Carpenter para ganar una buena suma de dinero fácil.

Me llamó y me dijo: “Halloween está dando mucho dinero, vamos a copiarla”. La experiencia con las dos películas para todos los públicos dejó claro que en Estados Unidos no se demandaban tantas películas de ese tipo como de terror. Básicamente, yo solo intentaba sobrevivir, y Sean también. Nos enfrentábamos a lo que se conoce como la situación de no tener ni un céntimo. Así que fui a ver Halloween y descubrí cómo escribir una película de terror, y eso fue todo. Es algo bastante sencillo en sus líneas generales.

La web Fridaythe13thFilms.com recoge otro testimonio de Miller en el que se dan más detalles sobre los vínculos que unen las historias de Jason Voorhees y Michael Myers. Dos claves surgidas de la mente de Carpenter terminaron mutando en un campamento de verano y en un villano icónico; el resto fue solo el resultado de la localización y la necesidad de ir eliminando campistas.

Primero surgió la idea de emular Halloween. El título no se decidió hasta que el guion ya había pasado por al menos un borrador. La idea del campamento de verano surgió de mi intuición de que necesitábamos un lugar donde los jóvenes estuvieran aislados de cualquier ayuda de los adultos, que es la idea básica de Halloween. La idea de que Jason hubiera muerto antes de que comenzara la película también surgió del concepto de Halloween: que hay un mal previo —el asesinato de la niñera por parte de Michael Myers, si no recuerdo mal—.

El resto de la historia surgió como resultado de la ubicación y de la idea de que, uno a uno, los campistas serían eliminados por la madre más protectora (y desquiciada) del mundo, la señora Voorhees. El borrador original se titulaba Long Night at Camp Blood, hasta que a Sean se le ocurrió el título. Entonces volví atrás e incluí la referencia a la luna llena y a Viernes 13 para que hubiera alguna conexión.

Según explicó el escriba a HorrorNews.Net, 'Viernes 13' fue "un error" en la carrera de un Miller que quería firmar libretos de comedia y que terminó entregando su vida al cine de terror en general, y a la longeva franquicia en particular.

Viernes 13 fue un auténtico error de la naturaleza. Un error en mi destino. Fue una de esas cosas en las que hay que tener mucho cuidado con lo que se pide en las oraciones. Me había propuesto ser un escritor famoso y se me olvidó especificar que fuera de comedia, y por desgracia el destino se impuso. … La verdad es que no soy muy fan del terror, pero descubrí cuál era su estructura. Creo que Carpenter y Hill hicieron un trabajo maravilloso al reunir los principios básicos de una película de terror moderna.

Y eso fue, precisamente, lo que hizo que 'Viernes 13' funcionase: la incapacidad de Victor Miller para lidiar con el terror.

Creo que por eso mi versión de Viernes 13 funcionó, porque, a pesar de mí mismo, si fuera un tipo guay y supiera lidiar con el terror, no habría sabido qué es lo que da miedo. Así que, al ser un cobarde, eso me puso en una mejor posición para aterrorizar a la gente.

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