Fue uno de los primeros animes de ciencia ficción en llegar a Netflix. Ahora este drama con mechas y samuráis está a punto de abandonar el streaming

En los últimos años, Netflix se ha venido desmarcando como una de las plataformas de streaming más potentes si nos gusta el anime. Desde hace algún tiempo viene ampliando su catálogo cada trimestre con nuevos fichajes y licencias imprescindibles como 'JoJo's Bizarre Adventure' o 'Cyberpunk: Edgerunners', que estrenan nuevas temporadas en nada.

Pero hace diez años, el panorama era muy diferente y la avanzadilla del anime llegaba muy tímidamente a nuestras pantallas.

Mechas vs Aliens

Una de las primerísimas series de anime que se pudieron ver en la plataforma fue 'Kuromukuro', una producción original con mechas, samuráis y extraterrestres. Un anime de ciencia ficción muy ambicioso con el que P.A. Works, el estudio detrás de 'Skip to Loafer' y 'Buddy Daddies', celebraba su 15 aniversario.

Se centraba en Yukina Shirahane, una estudiante de instituto que sueña con viajar a Marte, y Kennosuke Tokisada Ouma, un joven samurái que nació en el Japón feudal y despierta en la era moderna dentro de un misterioso artefacto Resulta que un día aparecen unas fuerzas extraterrestres que buscan invadir la Tierra, y Yukina y Kennosuke se convierte en los pilotos de un mecha robado para combatirlos.

Una curiosa combinación a caballo entre 'Pacific Rim', 'Gundam' y 'Neon Genesis Evangelion', pero con toques de película de samuráis de por medio. Se estrenó en 2016 y desde entonces ha estado disponible en Netflix, pero el próximo 3 de octubre dejará la plataforma.

'Kuromukuro' tan solo tiene 26 episodios y es una serie cerrada, así que es perfecta para una pequeña maratón. Aunque pasó bastante desapercibida tras su estreno, es el momento ideal de recuperarla, especialmente si nos gustan los animes del género mecha con un toque de fantasía. Porque, una vez deje Netflix, habrá que ver si no deja el campo del streaming hasta nuevo aviso y luego será mucho más difícil poder recuperarla.

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