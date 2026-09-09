El creador de 'Saint Seiya' acusa a su representante de robarle más de 4,6 mil millones de yenes: "Podría haber destruido mi carrera"

A lo largo de cuatro décadas, 'Saint Seiya' se ha logrado convertir por derecho propio en uno de los manganimes más exitosos de la historia. Una franquicia tremendamente rica, con numerosas películas y spin-offs, y también muy rentable para sus responsables.

Se puede decir que Masami Kurumada, el creador de Seiya, tiene la vida resuelta desde hace mucho. Pero realmente se le podrían haber truncado las cosas por la mala gestión por parte de su representante.

El enemigo está en casa

Kurumada ha demandando al antiguo director de Kurumada Production y varios miembros más de la compañía, que a lo largo de varios años se habrían apropiado indebidamente de aproximadamente 4,6 mil millones de yenes (unos 25.755.400 euros).

Estos serían fondos de las tres compañías de Kurumada, dedicadas a gestionar la franquicia de 'Saint Seiya', y el pastel se habría desvelado después de una investigación llevada a cabo por las autoridades japonesas. El creador de 'Saint Seiya' ha compartido que ya se le han devuelto 1,8 mil millones de yenes (10 millones de euros) y ahora busca que se le repare con la cantidad restante.

Esta substracción a las cuentas de las compañías habrían tenido lugar entre 2018 y 2024, y solo se comenzó a investigar después de que dichas cuentas se quedasen prácticamente vacías. Fue entonces cuando las autoridades notificaron a Kurumada, que se vio incapaz de hacer frente a los pagos de impuestos.

"Si las cosas hubieran salido mal, la compañía de producción se podría haber ido a la bancarrota. Y también podría haber destruido mi carrera como artista de manga", dijo Kurumada en una rueda de prensa en Tokio, como recogen desde AnimeHunch.

Además de 'Saint Seiya', las compañías de Kurumada también se encargan de gestionar el copyright y el merchandising de todas sus obras, incluyendo 'B’t X' 'Ring ni Kakero'. Como dice el mangaka, toda su obra y su carrera dependían de estas empresas, y se podrían haber ido a pique por completo.

Por lo visto, los directores de las compañías se fueron apropiando poco a poco de los fondos, transfiriendo el dinero sin autorización a otras cuentas, o incluso creando depósitos para licencias a través de otras compañías. El antiguo representante y editor de Kurumada era quien manejaba las cuentas y se encuentra entre los acusados, alguien que se había ganado su confianza después de más de 15 años trabajando juntos:

"Nunca había conocido a gente mala en la industria del manga y el anime. En cierto punto, incluso he empezado a perder la fe en las personas", dijo Kurumada, a quienes sus contables habían apartado de la compañía pintándole como alguien que odiaba interactuar con otros. "[Su antiguo representante] retrató a Masami Kurumada, el creador de 'Saint Seiya' como un misántropo, diciendo cosas como... Es un artista, no se le da bien conocer a gente. Mantuvo a la gente conectada con Kurumada alejada de él durante muchísimo tiempo".

La buena noticia es que parece que el asunto se está resolviendo poquito a poco, aunque Kurumada se ha llevado un golpe tremendo (y confiesa que ni siquiera sabía que esas cantidades de dinero pudieran existir). Eso sí, ni se plantea dejar de crear mangas y promete que va a seguir dibujando mientras le sea posible.

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