Es mucho mejor que 'Susurran tu nombre': un apasionante thriller sobre un asesino en serie que se puede ver en Netflix

'Susurran tu nombre' se ha convertido en uno de los grandes fenómenos recientes de Netflix gracias a una historia que combina thriller, investigación criminal y asesinos en serie. La película lleva poco más de una semana entre los títulos más vistos de la plataforma y ha conseguido enganchar a los que disfrutan de historias oscuras en las que el peligro no siempre está en lo que vemos, sino en lo que se esconde en la mente de los criminales.

Por eso, para los que la hayan visto y se hayan quedado con ganas de más, Netflix tiene una serie que es prácticamente de visionado obligatorio para justo después: 'Mindhunter'. La serie de David Fincher es una joyas que, aunque terminó demasiado pronto, sigue siendo una de las mejores producciones de la plataforma y una auténtica obsesión para cualquiera que disfrute de un buen thriller.

El paso siguiente

'Mindhunter' nos lleva hasta finales de los años 70 y nos presenta a Holden Ford (Jonathan Groff) y Bill Tench (Holt McCallany), dos agentes del FBI que empiezan a estudiar algo que todavía resulta prácticamente desconocido dentro de las fuerzas de seguridad: la mente de los asesinos en serie. Su trabajo consiste en entrevistar a algunos de los criminales más peligrosos de Estados Unidos para intentar comprender sus motivaciones, patrones de comportamiento y formas de pensar.

Además, uno de los grandes atractivos de la serie es que muchos de los asesinos que aparecen están basados en criminales reales. Ed Kemper, el Hijo de Sam o Charles Manson forman parte de una historia que convierte las entrevistas con estos personajes en auténticos duelos psicológicos. No hacen falta grandes persecuciones ni mucha violencia explícita para hacerte sentir incómodo, a veces solo basta con escuchar a un asesino explicar con toda la calma del mundo por qué hizo lo que hizo.

Y precisamente ahí está una de las grandes diferencias respecto a otros thrillers criminales de Netflix. Esta serie no necesita recrearse en la sangre ni en los detalles más explícitos para acabar siendo perturbadora. David Fincher construye una atmósfera fría, inquietante y psicológica que consigue que el espectador se asome al abismo desde una distancia aparentemente segura. De hecho, la serie está mucho más interesada en entender qué pasa dentro de la cabeza de sus criminales que en convertir sus crímenes en un espectáculo.

Además, el reparto es otro de sus grandes puntos fuertes. Jonathan Groff y Holt McCallany funcionan especialmente bien como dos agentes con personalidades muy diferentes, mientras que Anna Torv completa el equipo como Wendy Carr, una psicóloga que ayuda a convertir las investigaciones en algo mucho más sistemático. A ellos se suman las interpretaciones de los actores que encarnan a los asesinos reales, capaces de hacer que algunas conversaciones aparentemente tranquilas resulten mucho más terroríficas que cualquier escena de acción.

Lo malo es que 'Mindhunter' solo tiene dos temporadas y 19 episodios, porque la tercera nunca llegó a hacerse realidad. Lo bueno es que esas dos temporadas son suficientes para convertirla en una de las mejores series criminales de Netflix y en una recomendación perfecta para ver después de 'Susurran tu nombre' -porque además es bastante mejor-. Es perfecta si estás buscando algo todavía más obsesivo, oscuro y centrado en la psicología de sus personajes.

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