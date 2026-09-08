Netflix se desentendió del remake de 'Yaiba'. Ahora este anime de samuráis del autor de 'Detective Conan' por fin tiene fecha de estreno en España

Aunque Netflix suele ser bastante consistente con sus estrenos de anime e incluso dedica bastante atención a los doblajes desde el propio estreno, a veces toma decisiones incomprensibles respecto a la distribución.

A menudo algunas series tardan lo suyo en llegar a España a pesar de que se pueden ver en otros territorios desde muchos meses antes, como ocurrió con 'La nobleza de las flores' en su momento. Y, otras veces, resulta que no llegan nunca y otra plataforma termina tomando el testigo.

Mejor tarde que nunca

Este ha sido el caso de 'Yaiba: Samurai legend', un remake de la obra de Gosho Aoyama que estrenó Wit Studio en 2025. Antes de triunfar del todo con 'Detective Conan', Aoyama nos dejó esta aventura de comedia y espadachines, que tuvo un anime clásico en los años 90 y se despidió tras 24 volúmenes recopilatorios.

En 2025 se estrenó un nuevo anime, con animación mejorada y un ritmo muy ágil. Por ahora la serie consta de 24 capítulos con un acabado muy resultón, pero pese a que Netflix se hizo con los derechos de distribución internacional, la nueva 'Yaiba' continuaba inédita en España.

Al final parece que 'Yaiba: Samurai Legend' directamente se salta Netflix para acabar en AMC Anime, donde se podrá empezar a ver a partir del próximo 6 de octubre. Es muy posible que también esté disponible a través de la plataforma AMC+, lo que permitiría que llegase a un público relativamente mayor porque el canal AMC Anime tiene una distribución muy limitada.

La otra gran novedad es que 'Yaiba' se emitirá con doblaje en castellano. Es posible que después de su paso por AMC Anime luego salte quizás a otra plataforma, aunque ya es una buenísima noticia en sí misma que el remake por fin salga del limbo y por fin podamos disfrutarla desde España.

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