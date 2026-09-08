Siempre me apetece volver a esta comedia romántica con Tom Hanks. Es un clásico de los 90 que invita a seguir creyendo en el amor

Estoy tan cansada del calor del verano que cuando pensé hace unos días qué película elegir, me decidí por una película que me invitase a sumergirme en un otoño en Nueva York, con su pequeña librería de barrio y dos desconocidos que se escriben por Internet sin saber quién está al otro lado.

Y 'Tienes un email' reúne todos los ingredientes que buscaba. Nora Ephron dirigió en 1998 esta comedia romántica protagonizada por Tom Hanks y Meg Ryan, dos actores que volvieron a demostrar que su química funciona especialmente bien cuando tienen que interpretar a dos personas que se pasan buena parte de la película intentando no enamorarse. Y más de 25 años después, su encanto permanece intacto.

Meg Ryan y Tom Hanks como refugio contra el mundo

Meg Ryan interpreta a Kathleen Kelly, propietaria de una pequeña librería infantil en el Upper West Side de Nueva York. Su negocio, heredado de su madre, forma parte de su vida y de la identidad del barrio. El problema llega cuando una enorme cadena de librerías abre un establecimiento justo enfrente.

Su propietario es Joe Fox (Tom Hanks), un empresario que representa todo aquello contra lo que Kathleen está intentando luchar.

Pero ambos mantienen una relación completamente distinta en Internet. Sin conocer sus verdaderas identidades, Kathleen y Joe se escriben por email y terminan convirtiéndose en confidentes, compartiendo sus preocupaciones, sus inseguridades y sus sueños.

La gracia está en que mientras su relación virtual se vuelve cada vez más íntima, en la vida real no se soportan. Ephron juega con esa contradicción para construir una historia sobre las apariencias, la idealización y la posibilidad de enamorarse de alguien antes incluso de conocerlo de verdad.

Y luego están Meg Ryan y Tom Hanks, una ambientación neoyorquina envolvente, unas librerías que me encantaría visitar, los cafés y una banda sonora que ayuda a crear una atmósfera en la que apetece quedarse a vivir. 'Tienes un email' es una comedia romántica perfecta para desconectar durante un rato y recuperar la sensación de que el amor puede aparecer cuando menos lo esperas.

La tenéis en Movistar Plus.

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