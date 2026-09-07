"Prefiero trabajar con Tom Cruise". El ganador del Oscar Robert Duvall rechazó uno de los mejores thrillers de todos los tiempos

Muchas de las producciones que acaban llegando a nuestras salas de cine y, con un poco de suerte, convirtiéndose en clásicos de culto —como es el caso del título que nos ocupa—, son, en última instancia, fruto de lo que los angloparlantes denominan happy accidents. Accidentes felices que, a principios de los 90, nos regalaron a uno de los villanos más icónicos del séptimo arte tras la comprensible espantada de una leyenda de la interpretación.

Mareando la perdiz

Este no es otro que Hannibal Lecter, que después de tener el rostro de Brian Cox en la fantástica 'Manhunter' de Michael Mann, terminó helándonos la sangre gracias al implacable trabajo de Anthony Hopkins en 'El silencio de los corderos'. No obstante, antes de que el británico se hiciese con el papel, el director Jonathan Demme estuvo tanteando al mismísimo Robert Duvall para vestir el mono blanco del psiquiatra antropófago.

Por suerte o por desgracia, la indecisión de Demme terminó desesperando al ganador del Oscar por 'Gracias y favores', y es que el cineasta no tuvo claro si Duvall encajaría mejor con Lecter o con el agente del FBI Jack Crawford. El actor lo explicó así en una conversación con Far Out Magazine.

Me ofrecieron primero un papel y luego el otro. Tuve una reunión sobre Lecter y, justo después, otra sobre Crawford. Fue una actitud extraña por parte del director [Jonathan Demme]. Así que pensé: "Prefiero trabajar con Tom Cruise que quedarme esperando a que esta gente se decida".

Dicho y hecho, ya que en 1990 el bueno de Robert compartió pantalla con Cruise en la 'Días de trueno' de Tony Scott, en la que interpretó al mecánico y jefe de equipo Harry Hogge, mentor del protagonista de la historia Cole Trickle. Esperemos que la secuela, ya en marcha y con una fecha de estreno fijada en el el 2 de junio de 2028, haga algún tipo de homenaje póstumo a Duvall, que falleció el pasado mes de febrero a los 95 años de edad, dejando tras de sí un legado con joyas de la talla de 'Apocalypse Now' , 'El padrino', 'M*A*S*H' o 'THX 1138'.

'Días de trueno' no sería la última vez que se cruzarían los caminos de Tom Cruise y Robert Duvall. 22 años después, el dúo se reunió bajo las órdenes de Christopher McQuarrie en la recomendable 'Jack Reacher'.

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