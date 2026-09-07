La taquilla se estanca tras unos meses de locura y permite que Spider-man tenga una última semana de reinado arácnido

El final del verano llegó, y tú partirás. Probablemente el Dúo Dinámico no se refería a la bonanza en taquilla de este verano, pero la canción pega igual de bien. Y es que este no solo ha sido el séptimo peor fin de semana de 2026 en Estados Unidos, sino que también es el primero que baja de los 100 millones de dólares de recaudación desde abril. No pasa nada: no ha habido buenos estrenos, y se nota, algo que cambiará la semana que viene con el golpe sobre la mesa de 'Prácticamente magia 2' que, por fin, derrocará a 'Spider-man: Brand New Day'.

Esperando a la magia

Mientras tanto, la taquilla estadounidense de este fin de semana (que realmente es alargado, porque hoy mismo es el "Labor Day" que subirá las cifras y las maquillará, haciendo pasar holgadamente de esos 100 millones de dólares totales) sigue comandado por Marvel, en su sexta semana consecutiva. Suma 18 millones de dólares más para un total de 2408 en todo el mundo. Ni siquiera el estreno tardío en Japón debería hacer que alcanzara a 'Vengadores: Endgame', y mucho menos con el reestreno de esta: se tendrá que "conformar" con el tercer puesto de película más taquillera de la historia y, con toda probabilidad, el de la más exitosa en Estados Unidos cuando supere a 'El despertar de la Fuerza'. Ojalá no nos conformáramos con menos en nuestra vida.

Justo debajo sigue 'La Odisea', que desde el pasado fin de semana solo ha bajado un 9,4%, una cifra impresionante para una película que lleva dos meses en cartelera, lleva 1631 millones en todo el mundo y se ha asegurado su estancia en IMAX, como poco, hasta final de septiembre. En el tercer puesto, con 11,3 millones y uno de los mejores boca-oreja de los últimos años, resiste 'Coyote vs ACME', que ha hecho casi 60 milones en todo el mundo. En México e Italia ha tenido un inicio de carrera espectacular y Ketchup debería empezar a ganar dinero con ella de un momento a otro. Una jugada perfecta a Warner que en España no veremos hasta el 18 de este mes en España. Sí, yo también cuento los días.

Sin embargo, la gran sorpresa en taquilla es 'Buddy', la pequeña película de terror que gana un 5,1% de espectadores en su segunda semana y hace soñar con una nueva 'Obsession' desde el puesto 7. Costó menos de 3 millones, ya lleva más de 15 recaudados y subraya que el terror de bajo presupuesto, como ha pasado siempre en la historia del cine, es un valor seguro. En España podremos verla el 16 de noviembre, una vez pasado Halloween, en una decisión incomprensible. En fin. El único estreno potente de la semana, que ha subido al puesto 4, ha sido 'Por todos los medios', un thriller policiaco e histórico con Mark Wahlberg y Yahya Abdul-Mateen II que ha conseguido hacerse con 7,4 millones. Aún le queda camino para sufragar los 29 millones que ha costado.

El resto del top 10, más allá del reestreno de 'Cars', está plagado de viejos conocidos como 'Insidious: Fuera del más allá', que suma 139 millones en todo el mundo y se quedará en tabla media de la franquicia; 'La Patrulla Canina: La Dino Película', que superará en nada a la primera parte y se quedará cerca de los 200 millones de la segunda; 'El final de Oak Street', que perderá dinero para Warner, y la gran perdedora de la temporada, 'La constelación del perro', que ha sumado solo 2,7 millones más con una increíble caída del 65% y en todo el mundo se tiene que conformar con 33 millones... para un presupuesto de 110 millones. Uf, Ridley.

¡Ah! Como curiosidad, ni 'Fall 2' ni 'Onslaught', los blockbusters indies de la semana, han interesado demasiado, estrellándose en los puestos 12 y 13, rondando los 2 millones de dólares en su primera semana. La secuela solo ha costado 3 millones, así que conseguirá recuperar gastos, pero la de Adam Wingard, con 15 millones de presupuesto, se ha visto abocada al fracaso. Todo este panorama cambiará de manera inevitable el próximo fin de semana, con la llegada de 'Prácticamente magia 2' y 'El hombre que desafió al rey' ('The Uprising'), que servirán de antesala al previsible éxito del 'Resident Evil' de Zach Cregger. Ha pasado el tiempo de los blockbusters, llega el movimiento semanal. ¡Celebremos!

España y olé

En España, sin embargo, ya nos hemos olvidado de 'Spider-man: Brand New Day'. Tanto, que este fin de semana se ha mantenido en un meritorio tercer puesto, pero sumando ya 38 millones de euros. Esto la convierte no solo en la película Marvel más taquillera de la historia en nuestro país, sino que la sitúa a unos pocos millones de superar a 'Lo imposible' y 'Titanic' y entrar en las 5 primeras. No sería mal resultado, desde luego. Eso sí, de momento ha caído contra 'Tadeo Jones y la lámpara maravillosa', que sigue dominando a placer seguida de la eterna 'La Odisea', la otra gran triunfadora del año. Es la punta de lanza de unos estrenos españoles que marcan el 40% de la recaudación semanal.

Lo curioso es que tras ellas está 'El ser querido', un Sorogoyen al que la preselección a los Óscar le ha sentado estupendamente bien. Apenas ha perdido dinero entre semanas (538.396 euros entre viernes y domingo) y se encamina sin problemas a los 2 millones de euros, con posibilidades de superar incluso a 'As Bestas' en taquilla si sigue con este camino: no hay otra película adulta en taquilla que pueda hacerle frente en semanas en su nicho, así que nunca se sabe. Por cierto, el otro gran estreno español de la semana, 'Cronos', tiene que conformarse con el puesto 6 (484.323 euros) y adolece de una polémica absurda en redes sociales con Enric Auquer. Una pena, porque la película merecía muchísimo más.

Eso sí, no empaña un año increíble para el cine español, que supera ya los 70 millones de euros. Tiene por delante cuatro meses (con 'La bola negra' en ellos) para superar los 82 millones y convertirse en el mejor año post-pandemia también para el cine de aquí. Más que bonito, es algo al alcance de la mano.

Fuera del top 10 se ha quedado por los pelos, por cierto, 'Dulce sabor a muerte' en unas cifras que los distribuidores no se esperaban, y el resto de los puestos siguen siendo de viejos conocidos: en el 5, 'Insidious: Lejos del más allá' y del 7 al 10 'La constelación del perro', 'El final de Oak Street', 'El Motín' y 'La patrulla canina: La dino-película'. Al igual que en Estados Unidos, todo debería cambiar la semana que viene con el estreno de 'Prácticamente magia 2', aunque no sé hasta qué punto la primera parte tiene seguimiento nostálgico millennial en nuestro país o es algo impostado. No hay mucho más estreno de donde tirar, así que Disney va a jugar su mano sin mucho riesgo: veremos si le sale ganadora.

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