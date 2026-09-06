El chiste de 'Los Simpson' que no ha entendido nadie en más de 30 años fue una decisión de última hora de los guionistas

Lo bonito de haber visto 'Los Simpson' continuamente a lo largo de los años es ir entendiendo nuevos chistes a medida que sabes más contexto. Desde segundos sentidos sexuales hasta el motivo por el que el Sr. Burns contesta al teléfono diciendo "¡Ahoy hoy!" o por qué la caja de Al Capone estaba vacía, pero la culpa no era de su tía. Sin embargo, hay otros gags que nunca cobrarán sentido para nadie y llevan obsesionando a los fans desde su emisión. Uno de ellos, quizá el más famoso, es el que tiene a Homer viajando en el tiempo y encontrándose con Sherman y Peabody.

¡Tú calla!

Aunque personalmente he vivido fascinado por "Y entonces le dije a Mabel, le digo", lo cierto es que este chiste también tiene su tela. Se trata del segundo segmento del especial Casa del Árbol del Terror V, en el que Homer, manipulando una tostadora, acaba viajando por el tiempo entre relojes. Entonces pronuncia la frase que ha traído de cabeza a los fans desde entonces: "¡Lo que hay que ver! Soy la primera persona no brasileña que viaja atrás en el tiempo".

¿No brasileña? ¿A qué se refiere? ¿Qué brasileño ha viajado en el tiempo antes? La primera teoría viene de la propia guía oficial de 'Los Simpson', que señala que "La referencia de Homer alude al autor inspirado por alucinógenos Carlos Castaneda". Castaneda no afirmó haber viajado en el tiempo per se, pero sí es cierto que escribió varios libros sobre chamanismo y viajes de peyote, que le llevaban a hablar con un coyote parlante (¿os suena de cierto episodio?). Sin embargo, aunque afirmaba haber nacido en Sao Paulo, realmente era peruano, y su falta de referencias al viaje en el tiempo dejan el gag a medias en una serie que, en su era dorada, se caracterizaba por cerrarlos a la perfección.

Hay quien cree que se trataba de una referencia al Realismo Mágico de Latinoamérica, y más concretamente a la corriente literaria McOndo, que era una versión del Macondo de 'Cien años de soledad'. Así, el gag tendría que ver no tanto con el viaje en el tiempo per se, sino con elementos fantásticos extraños. Demasiado enrevesado. ¿Y si tiene que ver con aquella vez que un inventor brasileño, Alberto Santos-Dumont, trató de mostrar que él venció a los hermanos Wright en el primer vuelo con motor, haciendo ver que los brasileños siempre quieren ponerse por encima?

La realidad es mucho más aburrida: aparentemente, Homer iba a decir "la primera persona de no ficción" (un poco raro, pero se entiende), para después encontrarse con Sherman y Peabody, que le responderían "Te equivocas, Homer, eres la segunda". Cansados de intentar escribir un remate mejor, con muchas horas extra encima, a los guionistas les pareció divertidísimo lo de añadir Brasil por ahí, y así el chiste pasó a la historia. Por cierto, es posible que nunca hayas entendido quiénes son estos dos personajes y qué pinta ahí su cameo, pero esa explicación es, por suerte, mucho más sencilla.

Originalmente, Sherman y el Sr. Peabody protagonizaban uno de los segmentos de la famosa serie de dibujos animados 'Las aventuras de Rocky y Bullwinkle' junto a 'Dudley de la montaña', 'Esopo e hijo' y 'Cuentos de hadas fracturados'. Sin embargo, el público quedó embaucado por un perro con gafas y un niño que viajaban en el tiempo con su máquina WABAC (un juego de palabras con "way back") a diferentes momentos de la historia. De hecho, llegaron a tener película propia en 2014 que recaudó 275 millones de dólares y dio luz a una nueva serie de 4 temporadas. Y no, ningún perro viajó al pasado antes que ellos. Bueno, a no ser que fuera brasileño.

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