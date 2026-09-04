El final de la temporada 2 de 'The Gentlemen', explicado por su guionista y protagonistas: "¿Se ha vuelto loco?"

La segunda temporada de 'The Gentlemen: La serie' ha llevado a Eddie Horniman (Theo James) mucho más lejos de lo que probablemente habría imaginado cuando heredó el título y la finca familiar. En apenas una temporada le han disparado, golpeado hasta casi morir, traicionado, enterrado vivo, se ha quedado viudo prácticamente después de casarse y ha terminado embarcándose en una búsqueda de venganza que le ha obligado a cruzar varias líneas. Y el desenlace de la temporada demuestra hasta qué punto ha cambiado.

Por supuesto que a partir de aquí habrá spoilers de la serie

El hombre más peligroso de 'The Gentlemen'

El episodio final comienza con Eddie decidido a descubrir quién ordenó el ataque contra Halstead Manor y el intento de secuestro de su sobrino Tarquin. Su única pista le lleva hasta Bravo One, uno de los mercenarios que participaron en el asalto y que sobrevivió. Eddie lo tortura mientras insiste en que Bobby Glass (Ray Winstone) tuvo que estar detrás del ataque, hasta conseguir que el mercenario confirme aquello que él ya sospechaba.

Convencido de que Bobby es el responsable, Eddie recurre a Marco Moretti (Sergio Castellitto) para organizar su asesinato en prisión. Sin embargo, Stan (Giancarlo Esposito) le revela entonces que vendió la deuda de Eddie a Bobby precisamente el día de su boda con Bella (Benedetta Porcaroli). La información hace que Eddie se dé cuenta de que se ha equivocado, pero existe un problema y es que el sicario de Marco ya está de camino.

Eddie y Susie corren hasta la prisión para evitar el asesinato de Bobby. Eddie consigue salvarlo del atacante en la banya, aunque Bobby acaba matando al sicario con un shiv. El protagonista ya no confía en él como antes y se encarga de dejar claras las nuevas reglas entre ambos.

A partir de ahí, Eddie y Susie siguen tirando del hilo hasta llegar a Gospel John (Pearce Quigley), el criminal que ya conocíamos de la primera temporada. Gospel John llevaba tiempo manipulando a Freddy, alimentando su resentimiento por haber perdido la herencia de Halstead. Freddy termina confesando que sabía lo que estaba planeando y que había colaborado con él.

Eddie golpea a su hermano y le apunta con una pistola, pero decide no matarlo. En su lugar, abre la puerta de una furgoneta en la que Gospel John está atado junto a una motosierra. "Alguien tiene que morir, Freddy", le dice Eddie antes de obligarlo a entrar. Cuando vuelve a abrirse la puerta, Freddy sale completamente cubierto de sangre. Eddie se dirige a él mientras su hermano levanta la cabeza cortada de Gospel John y él enciende un cigarro.

La imagen resume perfectamente en qué se ha convertido Eddie. Para Matthew Read, productor ejecutivo y guionista principal -según recoge la propia Netflix-, la pregunta más importante no es qué le ocurrirá a Freddy, sino qué dice todo esto sobre su hermano:

"Espero que la pregunta sea más sobre en qué se convierte Eddie, que haga algo tan extraño como esto. ¿Se ha vuelto loco o se está encaminando hacia un lugar en el que podría convertirse en este líder despiadado capaz de hacer cosas extraordinarias?".

La muerte de Bella es fundamental para entender ese cambio. Al principio, su matrimonio con Eddie parece una alianza entre dos aristócratas capaces de moverse entre el dinero y el crimen organizado. Pero la relación acaba convirtiéndose en algo mucho más profundo.

"El matrimonio es una forma de combinar familias como lo hacían hace siglos. En realidad, él se enamora de ella".

Bella despierta una versión de Eddie que nadie más consigue sacar a la luz y le permite imaginar una vida alejada de la violencia. Después de sobrevivir al castigo de Bobby, Eddie le pide matrimonio recordándole que ella estuvo a su lado durante todo aquel infierno, pero apenas unas horas después de casarse en el lago Maggiore, Bella muere cuando el hidroavión en el que viaja explota delante de Eddie.

"Pensamos que era realmente útil ver a Eddie como alguien que podía romperse, que era vulnerable", explica Read. James considera que la muerte de Bella destruye algo todavía más profundo que su matrimonio:

"Ella ha despertado la posibilidad de una buena vida fuera de la muerte y la destrucción, así que cuando es rápidamente borrada de la faz del planeta, todo su sentido de sí mismo y de la vida queda completamente deconstruido".

Así, mientras Eddie se hunde cada vez más en la violencia, su relación con Susie también cambia. La serie evita convertir su química en el típico triángulo amoroso después de introducir a Bella en la historia. "No vamos a hacer un triángulo amoroso. Estamos en 2026. Ya no hacemos eso", recuerda Scodelario que dijo durante el desarrollo de la temporada.

Al final, Susie también comprende que necesita independizarse de Bobby y construir algo propio: "Se da cuenta de que ya no puede estar bajo el nombre de su padre, que necesita independizarse y que ya no puede depender de Eddie como socio". De cara a la tercera temporada, que ya se ha confirmado, todos parecen estar expandiendo sus respectivos imperios, pero quizá ya no puedan hacerlo juntos. Bobby quiere extender el negocio de los Glass por Europa, Eddie está dispuesto a regresar bajo sus propias condiciones y Susie comienza a crear sus propias alianzas.

Y todavía queda el misterio del Bannik, el extraño espíritu de la sauna que Bobby cree capaz de ver el futuro. La presencia de este elemento sobrenatural, junto con las referencias al London Stone y las constantes alusiones espirituales de Stan, demuestra que 'The Gentlemen' está ampliando poco a poco su universo.

"Cuanto más profundizas en un personaje, más capas encuentras y más frecuencias pueden sintonizar estos personajes, y no queríamos estar limitados por el tipo de historias que sentíamos que podíamos contar".

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