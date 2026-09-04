Meses después de ser nombrada mejor película en festivales, se estrena en streaming uno de los grandes debuts españoles del año

La proliferación de voces femeninas en el cine español está abriendo una interesante corriente dramática con perspectivas inusuales de dinámicas cotidianas. Así, encontramos todo el rato alguna película que destaca a base de observar diferente lo que parece trivial, como ha sucedido este año con ‘Yo no moriré de amor’.

Love will never die, but you will

Uno de los debuts más estimulantes y emocionantes de este año, donde Marta Matute escribe y dirige un especial drama de madurez atravesado por conflictos familiares, de envejecimiento y de enfermedad. Júlia Mascort protagoniza junto a Laura Weissmahr una notable película que ya se puede ver en streaming a través de Filmin o de Amazon Prime Video.

Apenas entrando en la adultez, la vida de Claudia se tambalea entre complicadas relaciones sentimentales y dinámicas familiares intrincadas. La inesperada y trágica enfermedad de su madre le lleva a una serie de sacrificios duros para una joven de su edad que le llevan a una encrucijada entre su deber y su bienestar.

Esta aproximación más juvenil hacia la dureza de la enfermedad degenerativa y la fragilidad de la vejez permite indagar en realidades amargas además de frustrantes. La idea de interrumpir lo que te vendieron como los años formativos más especiales es arrolladora, pero también inevitable porque es inconcebible eludir una responsabilidad así.

Matute crea desde el guion unas dinámicas familiares exquisitas por complejas y poco amables. Hay momentos más agradables que sirven de pequeñas catarsis en medio de un golpe vital importante, pero hay también tiranteces muy auténticas y reconocibles. Cada una de estas interacciones podría haber dado para su propia película.

De ahí que sea encomiable cómo Matute maneja todas en una medida apropiada, además de hacerlo en apenas 90 minutos de metraje. ‘Yo no moriré de amor’ es interesante tanto por lo que cuenta como por el cómo lo cuenta, y deja algunas de las interpretaciones más notables del año que deberían ser comentadas de cara a próximas galas de premios.

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