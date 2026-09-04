Evan Rachel Wood opina que fue sustituida en 'Prácticamente magia 2' en contra de su voluntad: "Siento decepcionar a los fans"

La magia vuelve a los cines con la secuela de 'Prácticamente magia', que a buena parte de su reparto original. Pero no todas las brujas de la película de 1998 han recibido una invitación para volver. Evan Rachel Wood, que interpretó a Kylie, la hija de Sally Owens (Sandra Bullock), ha vuelto a hablar sobre su ausencia en 'Prácticamente magia 2'.

La actriz ha revelado que, aunque no fue convocada para volver al papel, sí que recibió un mensaje de Joey King, la intérprete que al final interpreta a Kylie. Sin embargo, parece que el resto del equipo original no se puso en contacto con ella.

No volverá a ser Kylie

"Agradezco mucho que Joey King se pusiera en contacto conmigo, porque nadie del equipo de la película original lo hizo. Es un encanto", compartió Wood en sus redes -según recoge The Hollywood Reporter-. La actriz quiso destacar así el gesto de King, que decidió hablar con ella antes de asumir el personaje que Wood interpretó cuando era una niña.

King explicó en el estreno de la película en Los Ángeles que mantuvo una conversación "encantadora" con Wood sobre el papel y dejó claro que recibió todo su apoyo.

"Agradezco enormemente el apoyo que me brindó a mí y al resto del elenco. Es muy talentosa y hermosa, e hizo que este papel fuera muy especial cuando era niña. Me siento muy agradecida de poder interpretar a Kylie a esta edad, pero quiero mucho a Evan y le agradezco enormemente sus amables palabras y la conversación que tuvimos".

En la película original, estrenada en 1998, Evan Rachel Wood y Alexandra Artrip interpretaban a Kylie y Antonia Owens, respectivamente, las hijas de Sally, el personaje de Sandra Bullock. Para la secuela, Joey King toma el relevo de Wood como Kylie, mientras que Maisie Williams sustituye a Artrip como Antonia. La nueva película adapta la novela de Alice Hoffman que continúa la historia del libro que dio origen a la película de culto protagonizada por Bullock y Kidman.

La directora Susanne Bier también ha explicado por qué decidió no contar con Wood para recuperar a Kylie. En declaraciones para Variety, la cineasta negó que la decisión tuviera algo que ver con la actriz:

"No fue algo personal. Los chicos de la historia acaban de salir de la universidad, así que no había duda. Tuvimos que buscar otro actor".

La propia actriz ya había hablado este verano de lo mucho que le dolió quedarse fuera de la reunión:

"De niñas nos unimos mucho a ese elenco, así que perder la oportunidad de volver a verlos, de recordar esa casa, y revivir la historia con nuestros propios ojos, es algo irrepetible. Me da pena que eso no pueda existir, sobre todo para los fans".

Wood también cuestionó la manera en la que se ha planteado la secuela. "Leí el libro y parece que no lo están siguiendo", añadió. "Creo que en el libro habría tenido sentido que volviera; pero creo que, tal como lo están rehaciendo y abordando, no tiene sentido".

La historia viene de lejos. El año pasado, Wood ya había contado que se ofreció para participar en la secuela, aunque fuera con un papel pequeño:

"Aunque fuera solo una escena o una frase. Me dijeron que iban a cambiar el reparto. Siento decepcionar a los fans. No estaba en mis manos ni era mi decisión. Me habría encantado reunirme con mis compañeras".

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