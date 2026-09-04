El imperio del crimen de los Harrigan seguirá dando que hablar un poco más. 'Tierra de mafiosos' acaba de renovar por una temporada 3 antes de estrenar la segunda

Paramount+ ha decidido no esperar ni siquiera al estreno de la segunda temporada para despejar una de las grandes incógnitas de 'Tierra de mafiosos' ('MobLand'): la serie tendrá tercera temporada. El drama criminal regresará con nuevos episodios y Tom Hardy volverá a ponerse en la piel de Harry Da Souza.

El actor, que también ejerce como productor ejecutivo, estuvo en el centro de un conflicto durante la producción de la segunda temporada y esto llegó a poner en duda su continuidad en la ficción. Pero al final las aguas han vuelto a su cauce y Hardy seguirá formando parte de la familia criminal de los Harrigan junto a Pierce Brosnan y Helen Mirren.

Larga vida a los Harrigan

La renovación de 'Tierra de mafiosos' era prácticamente un secreto a voces después del éxito de su primera temporada. La serie consiguió convertirse en el segundo mejor lanzamiento de una producción original de Paramount+, solo por detrás de 'Landman', y por eso mismo la plataforma terminó dándole luz verde a una segunda temporada. Ahora, con el equipo de guionistas ya trabajando de cara a una posible continuación desde mayo, todo parecía encaminado hacia una tercera entrega hasta que las tensiones detrás de las cámaras complicaron el futuro de Hardy.

El actor habría llegado a plantearse abandonar la serie después de que sus diferencias con Jez Butterworth, guionista, productor ejecutivo y showrunner de 'Tierra de mafiosos', se intensificaran durante la producción de la segunda temporada. La situación llegó a tal punto que parecía que ambos ya no podían seguir trabajando juntos y el futuro de Harry Da Souza quedó en el aire. Teniendo en cuenta que Hardy es uno de los principales reclamos de la serie y que además forma parte de su equipo de producción, su posible salida habría supuesto un auténtico terremoto para el drama criminal.

Pero al final hubo reconciliación. Una reunión en Londres entre Hardy, Butterworth y el productor ejecutivo David C. Glasser les ayudó a aclarar las diferencias y recuperar la relación profesional. Guy Ritchie, también productor ejecutivo, participó en estas conversaciones y ayudó a asegurar el regreso de Hardy, allanando el camino para que la plataforma pudiera renovar oficialmente la serie.

La segunda temporada, que se estrena el 21 de septiembre en SkyShowtime, volverá a colocar a esta familia en el centro de una guerra por el poder. Los Harrigan tendrán que intentar mantener unido su imperio mientras nuevos rivales amenazan con aprovechar sus grietas, y Harry deberá moverse entre las tensiones familiares y unas lealtades cada vez más frágiles. La violencia irá en aumento y, en un mundo donde la seguridad dura muy poco, cualquier alianza puede se puede venir abajo por momentos.

Junto a Hardy, Pierce Brosnan y Helen Mirren, la segunda temporada contará también con Paddy Considine, Joanne Froggatt, Lara Pulver, Anson Boon, Mandeep Dhillon, Jasmine Jobson, Teddie Allen, Emmett J. Scanlan, Johnny Flynn, Ophelia Lovibond, Janet McTeer y Toby Jones.

En Espinof | Las mejores series de 2026

En Espinof | Las series más esperadas de 2026