David Broncano, preparado para despedirse de 'La Revuelta'. "Según lo que suceda en las elecciones, me podría reemplazar Morante de la Puebla"

Es inevitable ver el estado de la política nacional actual y no pensar que, aunque sea por pura fatiga, el péndulo va a volver a cambiar en este bamboleo infinito entre izquierda y derecha. Obviamente, la probable victoria de PP y VOX en las próximas elecciones nacionales del año que viene va a cambiar muchísimas cosas en nuestro país, y una de las principales será RTVE, que, a pesar de sus increíbles datos de audiencia, ya se sabe que será remodelada de inicio a fin, con prácticamente todos los presentadores viéndose obligados a buscar una nueva casa y la creación de una nueva parrilla acorde con los nuevos mandatarios.

El pachacho triste

Reconozco que me encanta 'La Revuelta', sobre todo porque es todo lo contrario de lo que sus detractores que no han visto un solo minuto creen que es. David Broncano y su equipo, a pesar de tener una ideología muy marcada ('La vida moderna' no dejaba lugar a dudas) procuran mantener un perfil blanco y atacar, si lo hacen, a todo el mundo por igual. Pero claro: hace dos veranos, su contratación fue la comidilla de todas las redes sociales, y muchos dieron por hecho que iba a hacer un programa ultra-político y "adoctrinador". Tanto, que ni siquiera importa que no lo sea.

Broncano, Castella, Ponce y compañía no son tontos, y saben que es muy probable que les queden cuatro telediarios: en cuanto un bloque de derechas suba al poder, lo primero que van a hacer es eliminar 'La Revuelta', y así lo ha expresado el presentador en la presentación de novedades de TVE, donde ha cerciorado que teme que pueda ser la última con él.

No nos engañemos, todos sabemos lo que podría pasar. Según lo que suceda en las elecciones en marzo, me podría reemplazar perfectamente Morante de la Puebla en septiembre. Entonces, yo estoy nervioso real. Vamos a ver. Ojalá que no suceda, pero es algo que yo tengo en mente.

Por supuesto, igual que Marc Giró (ese sí que es un programa político, al igual que 'El perro andaluz'), no tendrá problemas en realojarse, si así quiere, en La Sexta o La Siete. No es un programa tan caro, digan que digan los que no saben nada de presupuestos televisivos, y está claro que tiene un público fiel. Broncano sabe perfectamente que muchos necesitan ver su cabeza en una pica como símbolo de cambio, por mucho que en realidad sea una cabeza de turco que, salvo en entrevistas como la de Mariló Montero, rara vez se ha metido en política de manera personal.

La última vez que fue Ignatius Farray al programa, el presentador le dijo "Ya quiero volver a la comedia alternativa". Ignatius, algo desconcertado, le respondió "Siempre se puede volver atrás, siempre estamos a tiempo de tocar fondo de nuevo". Y quizá ahí esté la clave del futuro de 'La Revuelta': puestos a hacer una última temporada, hacerlo por todo lo alto. Tocando fondo de manera colectiva. All right.

En Espinof | 'La revuelta' tiene un problema con el público. Pero no son los únicos que se han equivocado al borrar las barreras entre espectador y showman

En Espinof | Las mejores series de 2026