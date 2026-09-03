La nueva película bélica de Nicolas Cage desató una demanda de 105 millones de dólares. Ya está aquí el primer tráiler de 'Fortitude'

Un thriller de espías ambientado en la Segunda Guerra Mundial, un reparto de lujo y una historia basada en una de las operaciones más audaces de la historia militar. 'Fortitude', la nueva película de Simon West, lo tiene todo para convertirse en uno de esos títulos que llaman la atención incluso antes de llegar a la pantalla. De hecho, lo ha tenido complicado para salir adelante.

Ben Kingsley, Michael Sheen, Matthew Goode, Ron Perlman, Alice Eve, Lukas Haas y Nicolas Cage son los actores que forman parte del reparto, con West reencontrándose además con Cage más de dos décadas después de 'Con Air (Convictos en el aire)'. Pero la película se ha visto envuelta en una historia digna de un guion propio.

Pudo inspirar a James Bond

'Fortitude' nos sitúa en la Segunda Guerra Mundial para hablarnos de la conocida Operación Fortitude, una gigantesca maniobra de engaño diseñada por los Aliados para convencer a la Alemania nazi de que la invasión de Europa tendría lugar en un punto diferente al que realmente habían elegido. La película parte así de una operación que parece escrita expresamente para un thriller de espionaje: ejércitos que no existían, material militar falso y una enorme red de agentes dobles fueron utilizados para mantener engañados a los servicios de inteligencia nazis mientras los Aliados preparaban sus verdaderos planes.

Detrás de esta estrategia estuvieron los oficiales de inteligencia británicos Dudley Clarke y Thomas Argyll "Tar" Robertson, responsables de idear algunos de los engaños más arriesgados de la contienda. El objetivo era conseguir que los nazis creyeran que los Aliados iban a atacar en un lugar distinto y, sobre todo, que mantuvieran sus tropas alejadas de la zona en la que realmente se produciría la invasión. Para conseguirlo, los británicos llegaron a crear unidades militares ficticias, desplegar réplicas de tanques y otros vehículos y utilizar a agentes dobles para alimentar de información falsa al enemigo.

Entre los personajes que aparecen en esta compleja red de espionaje también está Dusko Popov, un playboy yugoslavo cuya vida da tanto de sí como para protagonizar su propia película. Popov llevaba una peligrosa doble vida como agente y acabó desempeñando un papel importante en las operaciones de inteligencia de los Aliados. Pero su historia tiene además una conexión especialmente jugosa con la cultura popular, porque su figura sirvió de inspiración para Ian Fleming a la hora de crear a James Bond, el espía más famoso de la literatura y el cine.

A todo esto se le suma el peculiar recorrido que ha tenido la propia película antes de llegar al público. 'Fortitude' era una producción independiente que todavía no había encontrado distribuidor y estaba siendo presentada a posibles compradores, entre ellos Netflix. Para que la plataforma pudiera verla antes de decidir si adquiría los derechos, se envió una copia de proyección sin cifrar a sus oficinas de Hollywood. Y fue allí donde alguien consiguió hacerse con ella. Pero, para prevenir que la película terminara circulando ilegalmente por internet, la productora reclamó a Netflix una indemnización de al menos 105 millones de dólares.

Pero, por ahora, esto no ha ocurrido. 'Fortitude' no se ha filtrado y, mientras su futuro como película independiente sigue tomando forma, ya podemos ver su primer tráiler oficial.

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