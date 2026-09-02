Este clásico cambió para siempre el cine de aventuras, a Steven Spielberg le encanta, influyó en Star Wars y tiene una puntuación perfecta

Antes de que George Lucas llevara al cine una galaxia muy, muy lejana, el género de aventuras ya había encontrado buena parte de los ingredientes que harían de Star Wars un fenómeno. Las series de 'Flash Gordon', los westerns de John Ford y las grandes películas de aventuras de Hollywood fueron algunas de las referencias que alimentaron la imaginación del director, pero hay un clásico de los años 30 cuya influencia fue clave.

Se trata de 'Robin de los bosques', estrenada en 1938 y protagonizada por Errol Flynn y Olivia de Havilland -que, por cierto, podéis encontrar en Prime Video-. La película de Michael Curtiz y William Keighley no solo fue uno de los grandes espectáculos de su época, sino que estableció una forma de entender la aventura basada en héroes carismáticos, romances, humor, acción y una puesta en escena espectacular que acabaría dejando huella en varias generaciones de cineastas. Y sí, también en George Lucas.

Sin Robin Hood no existiría Han Solo

Como su propio nombre indica, 'Robin de los bosques' cuenta la historia de Robin, un noble que se enfrenta al príncipe Juan después de que este intente hacerse con el trono durante la ausencia del rey Ricardo. Con la ayuda de sus compañeros, el protagonista luchará para devolver el poder a su legítimo gobernante. Sobre el papel es una historia clásica de capa y espada, pero su gran atractivo está en la manera en la que la película convierte a Robin Hood en un héroe tremendamente carismático.

Errol Flynn interpreta al personaje con una mezcla de seguridad, humor y descaro que resultará familiar para cualquier fan de Star Wars. No es el típico héroe solemne que se toma a sí mismo demasiado en serio, sino que utiliza su ingenio, se ríe de sus enemigos y parece sentirse especialmente cómodo cuando todo a su alrededor se complica. De hecho, es precisamente esa combinación de temeridad y encanto la que nos recuerda a Han Solo, el personaje interpretado por Harrison Ford. Ambos son aventureros que prefieren una buena broma antes que un discurso heroico y que parecen tener siempre un comentario preparado incluso cuando están a punto de meterse en problemas.

Pero esta conexión no se acaba en los protagonistas masculinos. Lady Marian, interpretada por Olivia de Havilland, también tiene una personalidad fuerte y es una mujer segura de sí misma, y su relación con Robin Hood está construida sobre una dinámica en la que ninguno de los dos se deja impresionar demasiado por el otro. Esa química de tira y afloja recuerda bastante a la que George Lucas desarrollaría décadas después entre Han Solo y la princesa Leia. Incluso algunos recursos narrativos de las aventuras clásicas, como los rótulos iniciales que sitúan rápidamente al espectador en la historia, también encontraron otra vida en Star Wars.

Por otro lado, a nivel visual, la película fue todo un acontecimiento para el Hollywood de los años 30. El uso del Technicolor, los grandes decorados, las escenas de acción y las batallas de espadas contribuyeron a crear un espectáculo que todavía conserva una enorme capacidad de entretenimiento. No sorprende que siga teniendo una valoración perfecta del 100% en Rotten Tomatoes ni que Steven Spielberg la haya señalado en numerosas ocasiones como una de sus películas favoritas.

El cual, por cierto, también tomó buena nota de ella. Una de las imágenes que más le impresionaron fue una escena en la que Robin Hood y Sir Guy de Gisbourne abandonan el encuadre mientras sus enormes sombras permanecen visibles. Décadas después, el director recuperaría una idea muy parecida en 'Indiana Jones en busca del arca perdida', cuando Indiana Jones y el Arca aparecen proyectados como grandes sombras.

Y tampoco hay que olvidarse de la música. Erich Wolfgang Korngold compuso una banda sonora tan impresionante y épica que terminó ganando el Oscar y ayudó a sentar las bases del sonido que asociamos con las grandes aventuras cinematográficas. Su influencia llegó hasta compositores posteriores como John Williams, responsable de la música de Star Wars y colaborador habitual de Spielberg. De esta manera, 'Robin de los bosques' no solo se adelantó a algunas de las claves visuales y narrativas de las películas de aventuras modernas, también contribuyó a crear el lenguaje musical del gran espectáculo de Hollywood.

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