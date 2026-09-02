Acaba de estrenarse y ya es número 1 en Prime Video. Esta película ya está dando que hablar y creo que es ideal para los que nos resistimos a decirle adiós al verano

Si Prime Video no quiere que se termine verano, pues el verano continúa. 'Sunrise: El último amanecer' se ha convertido en la película más vista ahora mismo en la plataforma y no cuesta demasiado entender por qué: esta adaptación de la novela de Anna Todd -autora del fenómeno 'After'- reúne romance juvenil, playas de Mallorca, una historia de amor y una protagonista que necesita aprender a vivir su propia vida.

En ella, Maia Reficco interpreta a Oriah "Ry" Pera, una joven que convive con una enfermedad crónica y que llega a la isla junto a su madre sobreprotectora (Eva Longoria). Allí conoce a Julián, un joven mallorquín (Fernando Lindez), y lo que comienza como un verano para escapar de su rutina termina convirtiéndose en una experiencia que cambiará su manera de enfrentarse al futuro.

Una escapadita a Mallorca

'El último amanecer' parte de una premisa bastante sencilla. Ry llega a Mallorca acompañando a su madre y, por primera vez, tiene la oportunidad de experimentar una libertad que hasta entonces no disfrutaba. Su enfermedad y la preocupación constante de Isolde han condicionado buena parte de su vida, así que la isla se convierte para ella en algo más que un destino de vacaciones. Es el lugar donde puede empezar a tomar sus propias decisiones, conocer gente nueva y descubrir qué es lo que quiere realmente.

Y es entonces cuando aparece Julián. El personaje de Fernando Lindez es el encargado de introducir el componente romántico de la historia y de mostrarle a Ry una Mallorca alejada de la mirada puramente turística. Sus paseos, sus noches en la playa y los momentos que pasan juntos convierten el verano en una especie de paréntesis en el que ambos pueden olvidarse durante un rato de todo lo que les espera fuera.

Por otro lado, la película también intenta ir un poco más allá del romance de verano al colocar en el centro la enfermedad crónica de Ry y su necesidad de encontrar la independencia. La historia no presenta a su protagonista simplemente como una joven enferma que necesita ser salvada por otra persona, sino como alguien que quiere decidir cómo vivir su propia vida.

Maia Reficco tiene además gran parte de la responsabilidad de conseguir que el viaje emocional de Ry funcione. La actriz sostiene prácticamente toda la película y consigue transmitir el cansancio, la inseguridad y las ganas de independencia de una protagonista que lleva demasiado tiempo sintiendo que otras personas deciden por ella. Y Fernando Lindez, por su parte, aporta el contrapunto ideal.

Pero si hay algo que me ha gustado especialmente de 'Sunrise: El último amanecer' es su capacidad para transportarte a Mallorca durante un ratito. La película apuesta por playas, barcos, atardeceres, romances de verano y ese tipo de escenarios que nos invitan a un viaje de desconexión. Puede que sepamos aproximadamente hacia dónde va la historia desde el principio, pero si no te importa saberlo, puedo prometer que merecerá la pena el camino.

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Las mejores películas en Amazon Prime Video de 2026