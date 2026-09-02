Hoy en Netflix un thriller nórdico que se ha colado entre lo más visto. Da miedo que sea más realista de lo que parece y acaba siendo impredecible

'Una mujer sin pasado' parece un thriller bastante convencional, pero acaba ofreciéndote bastante más de lo que prometía. Puede que por eso se haya colado entre lo más visto de Netflix. La producción danesa, dirigida por Barbara Topsøe-Rothenborg, arranca con una mujer que lleva una vida aparentemente perfecta en una pequeña localidad de Noruega hasta que un desconocido asegura que la conoce como otra persona.

A partir de ahí comienza un misterio sobre la identidad, los recuerdos perdidos y los secretos familiares que poco a poco se vuelve más oscuro. La película dura casi dos horas, pero lo cierto es que se pasan bastante rápido porque la historia sabe mantener la intriga y, aunque algunos elementos se acercan peligrosamente al melodrama, encajan bastante bien en de una propuesta que encaja bien en el catálogo de la plataforma.

No recuerda nada

La historia sigue a Louise Andersen (Natalie Madueño), una mujer que vive tranquilamente en la isla noruega de Hidra junto a Joachim (Pål Sverre Hagen), su pareja. Ambos llevan una vida sencilla y ella regenta una pequeña cafetería, pero existe un detalle que convierte su historia en algo muy diferente: Louise apareció allí unos años atrás sin recordar absolutamente nada de su vida anterior. Conservaba un documento de identidad con ese nombre, pero no tenía familia ni ninguna pista que le permitiera reconstruir su pasado, así que decidió empezar de cero.

Todo cambia cuando un turista se acerca a ella y asegura que en realidad es Helene Söderberg, una mujer que desapareció en Dinamarca tres años antes. Louise rechaza la posibilidad, pero una prueba de ADN termina confirmando algo que lo cambia todo: que efectivamente es Helene. Y no solo tiene un marido, Edmund (Claes Bang), sino también un hijo pequeño y una vida completamente distinta a la que ha construido durante los últimos años.

Helene decide volver a Dinamarca para descubrir qué le ocurrió y, sobre todo, por qué perdió la memoria. A medida que recupera fragmentos de su pasado a través de objetos, recuerdos y pequeñas pistas, también empieza a descubrir que quizá no todo era exactamente como parecía. La película juega con esa sensación de estar entrando junto a la protagonista en una vida que ya no reconoce y consigue mantener la curiosidad incluso cuando algunas cosas son demasiado evidentes.

Y parte del mérito está también en un reparto que funciona especialmente bien en este tipo de thriller. Natalie Madueño sostiene el peso de la historia como una mujer que intenta descubrir quién fue sin dejar de ser la persona en la que se ha convertido, mientras que Claes Bang aporta la presencia inquietante que necesita Edmund.

Además, 'Una mujer sin pasado' supone una pequeña sorpresa después de

'Amor para adultos', también dirigida por Barbara Topsøe-Rothenborg. En aquella ocasión, la historia no terminaba de funcionar por algunas decisiones poco convincentes, pero aquí el conjunto es mucho más sólido. Se nota que elimina algunos elementos menos creíbles para quedarse con los aspectos más interesantes. Puede que no sea el thriller más revolucionario de Netflix y su desenlace se permite algún exceso melodramático, pero consigue mantener tu interés hasta el final.

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