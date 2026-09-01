Xolo Maridueña, sobre su regreso como Blue Beetle al DCU de James Gunn. "No siempre es un sistema basado en el mérito"

He de reconocer que, después de disfrutarla considerablemente y de forma inesperada el pasado 2023, no tuve ninguna esperanza en ver de nuevo al 'Blue Beetle' de Xolo Maridueña en la gran pantalla. Buena parte de culpa de esto la tuvieron la defunción del DC Extended Universe y, en segundo término, la condición de presunta bisagra entre este y el DCU de unos James Gunn y Peter Safran del largometraje que nos han terminado dando una alegría al respecto.

Back in Blue

Y es que, hace cosa de un mes pudimos comprobar que Gunn no mintió al asegurar que Jaime Reyes era el primer superhéroe de su universo cinematográfico cuando confirmó que formaría parte del plantel de superhéroes de 'Man of Tomorrow', la secuela de la fantástica 'Superman' que llegará a nuestras salas de cine el próximo 2027.

Pues bien, si a nosotros nos pilló por sorpresa la buena nueva, Maridueña no fue una excepción. Así lo ha explicado el propio actor en una entrevista con Variety en la que, entre otras cosas, ha dado detalles del momento en el que se enteró de su regreso a la Distinguida Competencia.

Estaba en Japón con mis amigos; nadie sabía nada. Y de repente veo que, como si fuera el Bat-teléfono, me suena el móvil [y es] James Gunn. Todos mis amigos me miraron y tuve que salir de la sala. Volví y les dije: “Entre nosotros, no se lo digáis a nadie, pero estamos de vuelta”, y tengo muchas ganas de que la gente vea cómo acaba Blue Beetle.

Además, el de Los Ángeles ha asegurado estar "honrado" por la oportunidad, siendo muy consciente de cómo funcionan las cosas en el mundillo.

Nunca hay garantías en nada, tío. Ya sabes, las cosas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos, y sé que no siempre se trata de un sistema basado en el mérito. Así que hay muchas cosas que escapan a mi control, pero me siento profundamente agradecido a James y a todo el equipo de DC por acogernos, al más puro estilo Indiana Jones.

No cabe duda de que este está siendo un gran año para el bueno de Xolo, que ha formado parte del elenco de 'Prácticamente magia 2' junto a Sandra Bullock y Nicole Kidman; un dúo de actrices del que ha hablado maravillas.

El primer día en el plató con ellas dos, tienes esa sensación de estar observando desde fuera, en la que no solo son actrices a las que has visto toda tu vida, sino también personajes que desprenden una energía increíble. Al encontrarme en medio de este diagrama de Venn, esa noche llené mi diario con todo lo que había sucedido: todas esas pequeñas joyas, todos esos felices accidentes, todos esos fragmentos de sabiduría que te transmiten. Son profesionales excepcionales.

Por lo pronto, tenemos una cita con Maridueña el próximo 11 de septiembre en la secuela de 'Prácticamente magia'. Para verle en 'Man of Tomorrow' tendremos que esperar un poquito más; concretamente hasta el 9 de julio de 2027.

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