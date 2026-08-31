"Anne Hathaway no es sexy porque está embarazada". Randy Quaid raja sin filtros de Anne Hathaway tras el fichaje de la actriz por 'Días de trueno 2'

Ni un solo día sin la polémica estéril de turno ni sin una faltada de esas que invitan a llevarse las manos a la cabeza en gesto de estupefacción. Para ciertos individuos, cualquier excusa es buena para abrir su red social predilecta y soltar una animalada que quedará guardada para la posteridad, y en el caso de Randy Quaid, el pretexto ha sido el anuncio de la actriz que acompañará a Tom Cruise en ‘Días de trueno 2’.

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No ha pasado ni un día desde que se confirmó que Anne Hathaway, que acaba de cerrar un verano de auténtico lujo gracias a ‘La odisea’ de Christopher Nolan, se sumaría a la producción de Jerry Bruckheimer dirigida por Jonathan Levine —‘50/50’—; tiempo más que suficiente para que el no tan bueno de Randy haya rajado a lo bestia sobre el fichaje en su cuenta de X.

En un post, el actor, conocido por ser el hermano de Dennis Quaid y que participó en la ‘Días de trueno’ original, ha llamado “marica” a Tom Cruise mientras lamenta que Nicole Kidman no vaya a hacer acto de presencia en el filme —al menos hasta donde sabemos a día de hoy—, y sí una Hathaway que, según sus estándares, “no es sexy”. El motivo de su presunta falta de atractivo es, directamente, de traca.

Necesitamos que vuelva Nicole [Kidman]. No seas marica [ Cruise]. Necesitas a la chica original. No es personal, es dirección de cine. Anne no es sexy, porque, por si no te has dado cuenta, está embarazada. Si yo tuviese el control de la producción, veríamos juntos a Tom y Nicole otra vez en pantalla en una secuela real de Días de trueno que merecería la pena ver ¡No necesitamos una chica nueva, necesitamos un coche de carreras nuevo!

Pero ahí no quedó la cosa, porque, en otro post, Quaid calificó el casting de Hathaway de “izquierdista” y, por supuestísimo, de “woke” —¡chupito!—.

Anne Hathaway es una elección izquierdista y woke para el público NASCAR de Días de trueno, que es MAGA. Es necesario que la chati madurita sexy para Tom en esta película sea Nicole. Ese reparto vendería la idea. Es interesante porque, cuando hicimos la primera hubo prisa por sacarla, con los montadores durmiendo en turnos en la sala de edición. Esto es algo raro, como si quisieran que se estrenase y se la pegase.

No sabemos si ‘Días de trueno 2’ será “izquierdista” y “woke”. Lo que sí es seguro es que llegará a salas de cine, incluyendo pantallas IMAX, Dolby Cinema y 4DX, el 2 de junio del próximo 2028.

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