En 2 días, 'The Mandalorian' volverá a contarse desde el principio en Disney Plus, pero con un giro para los que ya están aburridos de 'Star Wars'

¿Cuánto se puede exprimir una marca antes de que resulte una carga para sus antiguos fans? Esa es la pregunta que tienen que estar haciéndose cada día en Disney, sobre todo después de que 'Star Wars' (y concretamente, 'The Mandalorian') esté empezando a notar que en la vaca ya no queda tanta leche. Sin embargo, por qué no, han decidido intentarlo hasta el final. Si el público se cansa, ya se aficionará a otra cosa en esta cultura pop de usar y tirar.

Ahora no, mejor LEGO

Utilizando la excusa de hacerlo al estilo LEGO, Disney+ ya ha anunciado que pasado mañana contará otra vez 'The Mandalorian' en un especial que repasará los momentos más icónicos (utilizando como excusa una fiesta donde recuerdan la historia hasta ahora) con un extra de chistes más o menos meta. No es casualidad, claro: es el mismo día que llegará a la plataforma 'The Mandalorian and Grogu' y el podcast oficial hablando de la película. Vamos, que si no querías caldo, toma tres tazas.

El tráiler es graciosillo, dentro de lo blanco de su humor (no reconocen a Luke Skywalker, Grogu se enfada, etcétera) y, con suerte, servirá para recordarle a la gente lo que adora de la serie. Tras el fracaso de la película, que solo hizo 345 millones de dólares en taquilla, necesitan un buen empujón en el streaming para tener la excusa de sacar adelante una nueva temporada.

Cabe recordar que LEGO ha encontrado todo un filón en Disney+, estrenando desde su versión de 'Frozen' hasta aventuras de 'Los Vengadores' o la propia 'Star Wars' (este es el decimocuarto título de 'LEGO Star Wars' en su plataforma), así que no nos debería pillar de nuevas. Habrá que ver hasta qué punto el público sigue confiando en divertirse con Din Djarin en vez de suspirar y tragarse la papilla porque es lo que toca.

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