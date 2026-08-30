'Dragon Ball' le terminó de hacer famoso, pero un día Akira Toriyama descubrió que tener tanto éxito no era tan bueno

Es bastante común que los creadores de manga no quieran revelar su cara, y a veces ni siquiera su verdadero nombre. Hay muchas razones por las que los mangakas ocultan su identidad, especialmente las mujeres que no quieren lidiar con prejuicios, pero a veces también hay un factor importante a tener en cuenta: el éxito no siempre es bueno.

Esto lo descubrió bastante pronto Akira Toriyama, y desgraciadamente hizo que se volviera una persona mucho más reservada.

No, gracias

Para ser justos, Toriyama ya amasó bastante fama gracias a 'Dr. Slump', su primera gran serie. Pero obviamente tras la llegada de 'Dragon Ball' se convirtió en toda una celebridad, con Goku siendo uno de los personajes más icónicos y queridos de Japón y el manga siendo un bestseller explosivo.

Hasta entonces, Toriyama, a pesar de que era relativamente reservado, concedía entrevistas bastante a menudo y se dejaba ver bastante en público. Tenemos muchas fotografías de la década de 1980 y 1990, especialmente de él trabajando en su estudio, pero hubo un incidente que hizo que empezase a salir menos (y que intentase ser menos reconocible).

Toriyama se había vuelto tan famoso que apenas podía salir a pasear por su ciudad. Y el mazazo definitivo le llegó un día mientras hacía la compra y una dependienta le reconoció, con lo que le pidió una autógrafo para su hijo, que era muy fan de 'Dragon Ball'. Rápidamente se corrió la voz por todo el super y Toriyama tuvo que hacer frente a una multitud de personas que también querían un autógrafo o un dibujo suyo.

Pasó un rato muy largo hasta que por fin pudo respirar tranquilo, pero el incidente le dejó con tan mal cuerpo que a partir de entonces se replanteó por completo sus apariciones en público. Empezó a rechazar entrevistas, fotografías, y dejó de dejarse ver todo lo posible, a ver si la gente se olvidaba un poco de su cara y podía volver a pasear a su aire.

En sus últimos años, sí que es cierto que consiguió mantener su privacidad, con las fotos disponibles de él siendo de cuando era muy joven. Aunque, desgraciadamente para él, gracias al éxito de 'Dragon Ball' también se convirtió en una de las caras más famosas (y queridas) del mundo del manga.

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