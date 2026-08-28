Chris Hansen, el presentador en el que se basa la próxima película de Robert Pattinson, quiere tomar acciones legales contra A24. La cosa, por supuesto, tiene truco

A principios de este mes de agosto que estamos a punto de despedir tuvimos el privilegio de ver el tráiler de 'Primetime', la nueva producción de A24 con un Robert Pattinson espectacular que promete convertirse en uno de los grandes estrenos de este curso cinematográfico. Por supuesto, tratándose de un estudio de la figura del infame Chris Hansen, estaba claro que el título iba a traer polémica bajo el brazo.

Doble rasero

Durante una entrevita en The Dan Abrams Show, el creador del programa 'To Catch a Predator', en el que se intentaba dar caza a perdófilos que intentaban tener relaciones sexuales con menores de 16 años, ha asegurado estar considerando tomar acciones legales contra la productora. Según sus propias palabras, ya hay gente analizando un caso que parece ser "sólido", al menos sobre el papel.

La gente lo está analizando. No lo sé. Un tipo me dijo —alguien que es muy, muy bueno en todo esto y que conoce a fondo el derecho del entretenimiento—: “Sabes, puedes hacerlo, y probablemente tengas un caso sólido. ¿Cuánto tiempo quieres dedicarle?”.

Por otro lado, y esto tiene un giro bajo el brazo que desvelaremos un pelín más adelante, Hansen no quiere dar a 'Primetime' más publicidad gratuita de cara a su estreno el próximo 25 de septiembre.

La idea es que, si te opones demasiado, ¿lo convertirán en una estrategia promocional del tipo “esta es la película que Chris Hansen no quiere que veáis”? Bueno, en realidad, es la película que Chris Hansen ni siquiera ha visto todavía, así que es una pregunta difícil de responder.

El controvertido presentador ha criticado que en A24 tengan "una actitud solapada y poco sincera" que les impuse a dar luz verde a un proyecto como este "sin siquiera decir 'Esto es lo que estamos haciendo'. No obstante, planea ver la película en un futuro, ya que descartó aceptar la invitación de A24 para hacerlo después de que le hicieren firmar un contrato de confidencialidad que le pareció "muy abusivo".

Nunca había visto nada parecido. Los abogados de A24 querían que renunciara, en esencia, a mis derechos sobre mi nombre, mi imagen y mi marca, así como a cualquier posible derecho legal que pudiera derivarse de la película. No pude firmar eso, así que no me dejaron ver la película. Y eso que me desplacé hasta allí.

Con todo esto sobre la mesa —y aquí viene el giro—, hay que matizar que los comentarios públicos de Hansen sobre 'Primetime' han llegado después de que comprara espacio publicitario antes de las proyecciones de la película para promocionar su canal de streaming sobre crímenes reales TruBlu. A esto se le llama no dar puntada sin hilo.

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