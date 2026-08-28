'Hunter x Hunter' nos tiene esperando el final desde hace décadas, pero el mayor crítico de su autor está en su propia casa: "No lo va a terminar nunca"

Los lectores fieles de 'Hunter x Hunter' ya llevan muchos años mentalizados de que el desarrollo del manga va para largo y que aún tardaremos muchos años en ver el final. Yoshihiro Togashi, el creador de Gon, tiene unos graves problemas de salud que le impiden llevar un ritmo regular de trabajo.

El mangaka ha sido siempre muy transparente y hablado sobre su dolor de espalda crónico, que durante algunas temporadas incluso le ha impedido poder sentarse. Pero uno de sus mayores críticos, o quizás de los más realistas, está en casa.

A este ritmo...

Yoshihiro no es el único mangaka de la familia. Su hermano, Hideaki Togashi, también fue dibujante de manga, aunque ahora se dedica a llevar la papelería de la familia. A menudo los fans de 'Hunter x Hunter' y 'Yu Yu Hakusho' visitan el local como punto de peregrinación, ya que el mangaka también se crio allí, y de paso echan un rato charlando con su hermano Hideaki.

Hace poco un fan japonés pasó bastante tiempo allí charlando con el dueño. Hideaki Togashi le contó varias anécdotas familiares, curiosidades sobre 'Hunter x Hunter' y, de paso, dio su propia opinión sobre el futuro del manga... Y, la verdad, lo ve bastante negro.

"Nunca va a terminar 'Hunter x Hunter' si solo saca diez capítulos cada dos años", sentenció Hideaki, como narra este fan desde su cuenta de X, donde también compartió varias fotografías y dibujos originales que se pueden ver en la tienda.

Lo cierto es que la salud de Togashi le impide llevar un ritmo regular como el de 'One Piece' u otros mangas. En 2024, 'Hunter x Hunter' se volvió a despedir tras publicar unos diez capítulos, y hasta junio de 2026 no se ha retomado la publicación. Al fin y al cabo, Togashi trabaja en tandas, y hasta que no tiene un buen "colchón" de capítulos preparados no se rompe el hiato, lleve esto el tiempo que sea.

Al fin y al cabo, los fans, y parece que desde la propia Weekly Shonen Jump, ya se han mentalizado a que 'Hunter x Hunter' es una carrera de fondo. Pero no hacen falta críticos externos cuando tienes el palo en casa.

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