HOY SE HABLA DE

Ya sabemos cuándo llegará 'Toy Story 5' a Disney+. Los juguetes han encontrado su casa muy poco después de estrenarse en cines

La lucha contra las tablets de Pixar va a ser especialmente irónica cuando los niños la vean desde su tablet

Story
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
randy-meeks

Randy Meeks

Editor
randy-meeks

Randy Meeks

Editor
twitter
3527 publicaciones de Randy Meeks

Hubo una época muy reciente en la que Disney, tratando de sacar todo el rendimiento posible a su servicio de streaming, lanzaba las películas pegadas al estreno en cines. Obviamente, meses después se descubrió que era contraproducente para el estudio, porque daba la idea al público de que no importaba darse prisa para verlas, si, total, iban a estar en streaming dos semanas después. Por suerte, desde entonces ha reinado el sentido común y las cintas van llegando a streaming meses después, cuando termina su recorrido normal en salas.

Hay un bombazo en mí

Es el caso de 'Toy Story 5', que tras recaudar 1128 millones en la taquilla global (aún resiste cerca del top 10 en Estados Unidos, pero ya llevándose unos 100.000 dólares diarios) y convertirse en la película más exitosa de toda la franquicia de Pixar, se encaramará a Disney+ el 23 de septiembre, tres meses después de su estreno. Parece poco, pero hemos estado en peores situaciones.

Aprovechando la llegada de las clases y que Disney no tiene ningún gran estreno hasta el 25 de noviembre ('Hechizo', su nueva película original de dibujos animados), es lógico que quieran centrarse en el lanzamiento en streaming de esta quinta entrega, que sigue a Jessie y Perdigón dejando a Woody y Buzz en papeles secundarios. 

Hay un detalle de Jessie en 'Toy Story 5' que choca contra toda su evolución en la saga y es imposible no verlo
En Espinof
Hay un detalle de Jessie en 'Toy Story 5' que choca contra toda su evolución en la saga y es imposible no verlo

Tras este éxito, lo raro sería que Pixar no aprobara 'Toy Story 6' a toda velocidad, tratando de aprovechar que Tim Allen y Tom Hanks aún no se han retirado. Obviamente todos en la empresa temen el momento de sacar una 'Toy Story' sin Woody o Buzz, así que tendrán que apretar el acelerador. Esto no es un juego, al fin y al cabo.

En Espinof | Los juguetes se enfrentan a las tablets en 'Toy Story 5', pero Pixar se niega a rematar la jugada por no traicionarse a sí misma

En Espinof | Las mejores películas de 2026

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios