Ya sabemos cuándo llegará 'Toy Story 5' a Disney+. Los juguetes han encontrado su casa muy poco después de estrenarse en cines

Hubo una época muy reciente en la que Disney, tratando de sacar todo el rendimiento posible a su servicio de streaming, lanzaba las películas pegadas al estreno en cines. Obviamente, meses después se descubrió que era contraproducente para el estudio, porque daba la idea al público de que no importaba darse prisa para verlas, si, total, iban a estar en streaming dos semanas después. Por suerte, desde entonces ha reinado el sentido común y las cintas van llegando a streaming meses después, cuando termina su recorrido normal en salas.

Hay un bombazo en mí

Es el caso de 'Toy Story 5', que tras recaudar 1128 millones en la taquilla global (aún resiste cerca del top 10 en Estados Unidos, pero ya llevándose unos 100.000 dólares diarios) y convertirse en la película más exitosa de toda la franquicia de Pixar, se encaramará a Disney+ el 23 de septiembre, tres meses después de su estreno. Parece poco, pero hemos estado en peores situaciones.

Aprovechando la llegada de las clases y que Disney no tiene ningún gran estreno hasta el 25 de noviembre ('Hechizo', su nueva película original de dibujos animados), es lógico que quieran centrarse en el lanzamiento en streaming de esta quinta entrega, que sigue a Jessie y Perdigón dejando a Woody y Buzz en papeles secundarios.

Tras este éxito, lo raro sería que Pixar no aprobara 'Toy Story 6' a toda velocidad, tratando de aprovechar que Tim Allen y Tom Hanks aún no se han retirado. Obviamente todos en la empresa temen el momento de sacar una 'Toy Story' sin Woody o Buzz, así que tendrán que apretar el acelerador. Esto no es un juego, al fin y al cabo.

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