"La hice 25 años antes de tiempo": Ridley Scott cree que su fracaso en el género fantástico fue un presagio de 'El Señor de los Anillos' y 'Harry Potter'

Cuando Ridley Scott estrenó 'Legend' en 1985, probablemente no imaginaba que acabaría convirtiéndose en una de esas películas que encuentran a su público décadas después. El director venía de revolucionar la ciencia ficción con 'Alien' y 'Blade Runner', pero su salto al género de la fantasía no fue recibido con tanto entusiasmo. La película sufrió varios retrasos antes de llegar a los cines, las críticas que recibió fueron negativas y, además, se estrelló en taquilla: recaudó 23,5 millones de dólares en todo el mundo frente a un presupuesto estimado de entre 25 y 30 millones.

En aquel momento parecía un tropiezo importante en la carrera de Scott y Tom Cruise -que protagonizaba la película- y, de hecho, el actor decidió no volver a protagonizar una película de fantasía. Sin embargo, más de cuatro décadas después, Ridley Scott tiene una explicación muy concreta para aquel fracaso. Según él, hizo la película demasiado pronto.

Llegó 25 años antes de tiempo

'Legend' sigue a Jack (Tom Cruise), un joven leñador que debe enfrentarse al Señor de las Tinieblas (Tim Curry), un ser empeñado en acabar con los últimos unicornios y sumir el mundo en una oscuridad eterna. Cuando Lily (Mia Sara), la princesa de la que Jack está enamorado, cae en manos del villano, el protagonista se ve obligado a embarcarse en una aventura para derrotarlo y salvarla. La película apostaba por una fantasía de cuento de hadas muy alejada de la ciencia ficción que había convertido a Scott en uno de los directores más importantes de Hollywood. Y aunque hoy resulta fácil encontrar espectadores fascinados por su estética, en 1985 la propuesta no terminó de convencer a nadie.

Además, el estreno tampoco ayudó, porque no solo llegó a los cines después de numerosos retrasos, sino que apenas recaudó 23,5 millones de dólares en todo el mundo, una cifra inferior a su presupuesto estimado de entre 25 y 30 millones. Y, por otro lado, Tom Cruise, que todavía estaba construyendo la carrera que posteriormente le convertiría en una de las mayores estrellas de Hollywood, acabó renegando del género fantástico y juró no volver a protagonizar una película de fantasía.

Sin embargo, el tiempo ha tratado bastante mejor a la película después que en su año de estreno. Y Ridley Scott nunca ha estado demasiado de acuerdo con la idea de que 'Legend' fuese simplemente una película fallida. Para él, el problema fue el momento en el que decidió hacerla. En una entrevista con The Guardian, el director defendió su película y comparó su propuesta con las grandes sagas fantásticas que triunfaron años después:

"La gente decía que Legend no funcionaba. Pero yo creo que sí. [...] Es hermosa y espectacular. Simplemente la hice 25 años antes de tiempo. Hoy en día, todas estas películas que se promocionan bajo el nombre de 'El Señor de los Anillos y Harry Potter son como Legend. Hacía tiempo que les había dado la espalda y pensé: Maldita sea, debería haberla hecho AHORA".

La teoría de Scott tiene cierta lógica si tenemos en cuenta cómo cambió Hollywood durante las décadas posteriores. 'El Señor de los Anillos', 'Harry Potter' y otras grandes producciones demostraron que el público podía responder masivamente a universos de fantasía, criaturas mágicas, héroes jóvenes y enormes aventuras épicas. 'Legend' había intentado jugar a ese juego muchos años antes, aunque lo hizo con una sensibilidad mucho más cercana al cuento de hadas oscuro y con una estética que hoy puede resultar incluso más atractiva que cuando se estrenó. Y a pesar de su fracaso, acabó convirtiéndose en una película de culto.

Sea cierto o no que Ridley Scott se adelantara exactamente 25 años a su tiempo, es cierto que 'Legend' ha envejecido de una forma bastante más interesante que muchas otras películas de fantasía de esa época. Su reputación actual es mejor que la que tenía en 1985 y gran parte de su atractivo está precisamente en aquello que entonces podía parecer extraño: la imaginación visual de Scott, el tono de cuento oscuro y un Tim Curry convertido en un villano icónico. A veces el tiempo es lo que te acaba dando la razón.

En Espinof | Las mejores películas de ciencia ficción y fantasía de 2026 (por ahora)

En Espinof | Las mejores películas de 2026