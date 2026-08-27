Carol Burnett, Michael McKean, Luke Evans y otras estrellas de Hollywood se despiden con cariño de Tim Curry: "Era hermoso y extraño, oscuro y luminoso a la vez"

Tras conocerse la noticia de la muerte de Tim Curry, las muestras de cariño hacia él se han acumulado. Aunque su trayectoria abarcó el cine, la televisión, el teatro y la música, para varias generaciones siempre será el inolvidable Dr. Frank-N-Furter de 'The Rocky Horror Picture Show', un personaje que convirtió en icono y que siguió inspirando a actores décadas después.

Pero Curry fue mucho más que aquel papel: interpretó a villanos tan memorables como Rooster en 'Annie', Wadsworth en 'Clue' o Pennywise en 'Eso' ('It'), además de participar en títulos como 'Solo en casa 2' y 'La isla del tesoro de los Muppets'. Por eso, sus compañeros de profesión, amigos y admiradores han querido recordar precisamente esa capacidad única para ser extravagante, divertido, inquietante y absolutamente magnético delante de las cámaras.

Una huella imborrable

Por ejemplo, Carol Burnett recordó el tiempo que compartió con Curry en 'Annie' a través de Instagram, donde ella interpretaba a la señorita Hannigan y él a su hermano, Rooster. "Lo pasamos de maravilla trabajando juntos en Annie", escribió en Instagram junto a un fragmento de la película de 1982. "Nadie podía interpretar a villanos entrañables mejor que él. Era un gran amigo. Tuve suerte de conocerlo". También Michael McKean, coprotagonista de Curry en 'Clue', quiso despedirse del actor: "Mi última conversación con Tim Curry fue sobre la vida, el amor y la risa. Fue una bendición tener a Tim Curry en nuestras vidas. Descansa en paz, amigo mío".





Lesley Anne Warren, otra de las estrellas de 'Clue', compartió igualmente un recuerdo especialmente cariñoso:

"Mi querido compañero de aventuras, el brillante, divertidísimo e hilarante mago del arte, nos ha dejado. Qué alegría tan increíble haber compartido plató con él y haber contado con un talento tan magistral. Lo adoraba. Que Dios bendiga su alma libre e inspirada. Te quiero, Tim".

Luke Evans también quiso rendir homenaje al intérprete, especialmente significativo después de haber interpretado recientemente en Broadway al Dr. Frank-N-Furter, el personaje que Curry convirtió en leyenda. Evans explicó que había escrito una carta a Curry tres semanas antes de su muerte: "Solo quiero darte las gracias. Por tu actuación intrépida, por crear algo tan perdurable y por inspirar a generaciones de actores a ser un poco más valientes de lo que creían posible". En la carta, además, describió al actor como "una fuerza, una llama brillante e intensa, un encanto exquisito" y cerró con una frase que conecta directamente a ambos intérpretes: "Espero que, estés donde estés, apruebes que otro Frank se lo pase en grande con esos tacones".

Uno de los homenajes más emotivos llegó de parte de Jillian Bell, que según recopilan medios como Deadline explicó hasta qué punto Curry había influido en su manera de entender la interpretación.

"Estoy devastada. En los últimos diez minutos de Clue, todo dependía de él para lograr el final, y se entregó por completo a cada escena. Se convirtió en mi película favorita de todos los tiempos y aún conserva ese puesto. Me di cuenta de que los actores con carácter se lo pasan en grande. Pueden ser salvajes y extravagantes, hacer cosas imperdonables y vivir intensamente. Nos dio muchísimo en su carrera. Y los riesgos que asumió en su carrera fueron únicos. Era hermoso y extraño, oscuro y luminoso a la vez. Y le adoraba. Tuve la oportunidad de conocerlo una vez y fue tan dulce y descarado como esperaba. Pude decirle lo que significaba para mí. No conocía al hombre, pero siento que cada actuación me regaló un pedacito de él que atesoraré para siempre".

Los homenajes se extendieron también a otras generaciones de intérpretes. Kiefer Sutherland, que compartió reparto con Curry en 'Los Tres Mosqueteros' (1993), recordó al actor con estas palabras: "A Tim Curry le tenía mucho cariño, me encantaba trabajar con él y me siento muy afortunado de tener estos recuerdos... Descansa en paz, amigo mío". Josh Gad, por su parte, publicó una fotografía de Curry acompañada de un escueto pero sentido mensaje: "Otro día, otra leyenda. Adiós Tim. Gracias por tus inmensos dones. Ugh". Y la cuenta oficial de los Muppets también quiso despedir al actor recordando su papel de Long John Silver en 'La isla del tesoro de los Muppets':

"Pocos humanos se han ganado el título de Muppet honorario más que el legendario Tim Curry".

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