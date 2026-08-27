Ridley Scott anuncia novedades en la secuela de 'Alien: Covenant' y explica por qué no puede hacer más 'Blade Runner'. "No puedo culpar a mis abogados"

Pocos directores de cine han dirigido películas tan icónicas como las mejores de Ridley Scott. Tanto, que podemos perdonar 'La constelación del perro' por todos los 'Alien', 'Blade Runner', 'Gladiator' o 'Thelma y Louise' que ha puesto encima de la mesa a lo largo de su carrera. A sus 88 años, Scott sigue sin ninguna intención de jubilarse, y es más, ya prepara nuevos proyectos. ¿Es currar sin parar la manera de parar la vejez?

No hace el ridleyculo

Sin embargo, cuando habla de sus proyectos con The LA Times los reduce a una saga, 'Alien', dado que no puede hacer nada creativamente en, por ejemplo, la nueva serie de 'Blade Runner': "No puedo culpar a mis abogados y agentes de entonces, pero de alguna manera dejamos que los derechos de 'Blade Runner' se fueran. Y cuando no eres el autor de la palabra escrita, no tienes una pieza del pastel".

La que sí sigue adelante, por lo visto, es la secuela de 'Alien: Covenant' que se ha rumoreado durante años, y de la que ahora ha dado más datos: "retomaremos a David (Michael Fassbender) creando un mundo nuevo para él mismo. Estoy fascinado por su personaje, las IAs pueden descontrolarse. Y si lo hacen, son como una bomba". Veremos, porque no es la primera vez que anuncia su producción, y lo último que supimos fue que 'Alien: Romulus' se llevó el gato al agua.

Lo único que está claro es que, haga lo que haga, lo hará sin la ayuda de la IA, por negativo que esté al respecto: "Puedo competir con una IA sin problema haciendo imágenes. Pero está llegando, de manera inevitable". Bueno, al menos nos queda el consuelo de que este artesano no se ha rendido al poder de una máquina. Pingüe consuelo en estos tiempos extraños.

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