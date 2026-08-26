Ni 'Los Bridgerton' ni 'Mi brillante carrera'. El mejor drama de época del momento vuelve con su temporada 4 y promete ser canela en rama

No es fácil olvidarse de 'Downton Abbey', pero los fans de las series de época hemos encontrado algo más que un simple sustituto en La edad dorada' ('The Gilded Age'). El sensacional drama de HBO capitaneado por Julian Fellowes se ha propuesto ser consistente, con la cuarta temporada en marcha y sin pinta de que vaya a terminar a corto plazo.

El drama se multiplica

La tercera temporada de 'La edad dorada' ya fue un éxito que justificó de sobra la renovación, y el equipo detrás del drama de época se ha propuesto ser consistente con sus nuevas temporadas. La cuarta tanda de capítulos arranca el próximo 4 de noviembre en HBO y HBO Max para seguir explorando las tensiones entre los Russell y los Van Rhijn.

Con la fecha de estreno cada vez más cerca, desde HBO han desvelado un primerísimo tráiler de la cuarta temporada de 'La edad dorada'. La anterior temporada ya sacudió del todo los cimientos de la sociedad, con Bertha Russell posicionándose como la nueva reina del mambo, y la estructura de poder entre Agnes y Ava dando un giro completo.

Los nuevos capítulos ahora prometen encarase con las consecuencias directas que nos dejó el final de la tercera temporada. Y, como adelanta la sinopsis oficial: la familia de Bertha Russell debe lidiar con las consecuencias mientras Agnes van Rhijn encuentra la oportunidad para recuperar su posición. Mientras tanto, Marian construye un nuevo camino para sí misma y Peggy lucha por ser aceptada por su futura familia política.

El reparto de 'La edad dorada' viene encabezado por Carrie Coon y Christine Baranski, junto con Cynthia Nixon, Morgan Spector, Louisa Jacobson, Denée Benton, Taissa Farmiga, Harry Richardson y Blake Ritson, entre muchos otros. Un entramado que sigue creciendo cada temporada y que retrata de manera espectacular la alta sociedad de Nueva York a finales del siglo XIX. Y que, a juzgar por su nuevo tráiler, nos va a traer salseo y drama para rato.

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