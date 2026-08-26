En 2 días regresa una de las series de ciencia ficción más estimulantes y subestimadas. Un thriller entre dimensiones paralelas con Joel Edgerton y Jennifer Connelly

Lo que nos gusta (por lo menos a un servidor) el tema de las dimensiones alternativas y el navegar por mundos parecidos (pero no tanto) al nuestro. Y en lo que 'Stuart no consigue salvar el universo' no deja de ser un mero pasatiempo cómico, hay una serie que se ha tomado muy en serio la física detrás de este tema. Y en nada regresa con su temporada 2.

Este viernes, Apple TV estrena la temporada 2 de 'Materia oscura' (Dark Matter), adaptación de la novela homónima de Blake Crouch, que él mismo ha llevado a la pantalla como creador y guionista y que está protagonizada por Joel Edgerton y Jennifer Connelly.

Jasonverso

La premisa es, cuanto menos, muy intrigante: un profesor de física se ve transportado a una versión alternativa de su vida y el culpable no es otro que una versión de sí mismo. Una que no renunció a su carrera en el mundo de la mecánica cuántica por tener una familia y que ha viajado a su dimensión para suplantarle.

Aquí arrancará un thriller en lo que descubrimos cómo el Jason "malo" ha creado un cubo que permite el desplazarse entre incontables mundos y arranca todo un lío en el que los protagonistas intentan regresar a su casa. O al menos a un lugar lo suficientemente seguro como para quedarse.

Una estimulante serie salpicada de ideas fascinantes. Otra cosa es que logre ejecutarse todo satisfactoriamente. De hecho, admito que al principio me resultó una propuesta bastante farragosa por, entre otras cosas, lo opacas que resultaban las interpretaciones de los personajes. Sin embargo, una vez que uno logra meterse en la propuesta, te ves devorando los episodios viendo si los protagonistas logran sobrevivir este embrollo multidimensional.

Un embrollo que llega ahora a una segunda temporada, compuesta en esta ocasión de diez episodios y que arranca con Jason y Daniela (Connelly) recibiendo a un visitante inesperado. Según la sinopsis oficial de la temporada:

«La segunda temporada retoma la historia de los Dessen, que se adaptan a una vida tranquila en un mundo que finalmente parece seguro, hasta que lo inimaginable los obliga a huir nuevamente. A medida que la obsesión de Jason con la Caja se intensifica, la creciente paranoia de Daniela (Connelly) amenaza con romper su frágil estabilidad. Mientras tanto, Amanda (Braga) y Ryan (Simpson) unen fuerzas en un intento desesperado por volver a casa. Y Blair (Brugel) está decidida a detener a Dessen, mientras que Leighton (Okeniyi) persigue sin descanso su visión de crear un mundo perfecto.»

Joel Edgerton y Jennifer Connelly protagonizan 'Materia oscura' junto a Alice Braga, Jimmi Simpson, Dayo Okeniyi, Oakes Fegley y Amanda Brugel. Blake Crouch es creador, showrunner y guionista, labor con la que cuenta con el apoyo de Matt Tolmach, Richard Lederer y Jacquelyn Ben-Zekry.

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