Muere Dolly Parton a los 80 años. La reina del country, actriz y filántropa nos deja tras vivir cien vidas en una sola

Todos deberíamos aspirar a que, el día que nos toque dejar este mundo, nadie pueda (ni quiera) decir nada malo de nosotros. Y en el show business nadie encarnaba esta idea mejor que Dolly Parton, quizá la mejor persona con la que Hollywood ha tenido la suerte de cruzarse. La cantante de country que se convirtió en un icono, la actriz que envió más de 300 millones de libros a niños con su biblioteca por correo. La persona que todas las estrellas deberían aspirar a ser.

Hasta siempre, Dolly

Dolly Parton nos ha dejado a los 80 años tras una breve batalla con el cáncer, pero deja tras de sí un legado impresionante. Porque en una sola vida, Parton vivió decenas de ellas: 49 discos de estudio, miles de conciertos y, por supuesto, una carrera como actriz que empezó en 1980 con 'Cómo eliminar a su jefe' ('9 to 5'), por la que consiguió su primera nominación al Globo de Oro como mejor actriz de musical o comedia, y, ya de paso, también fue nominada al Óscar y ganó un par de Grammys con la canción principal de la cinta. A eso se le llama empezar con buen pie.

Después, siguió con 'La casa más divertida de Texas' ('The best little whorehouse in Texas'), que le valió otra nominación al Globo de Oro, y pasó a actuar solo de tanto en cuando, cuando le apetecía. En los 80 hizo cuatro películas, en los 90 dos y en los 2000 otras dos. Suficiente para que todo el mundo la reconozca por sus papeles en 'Magnolias de acero' o 'Directamente... Shirlee'. Trabajó hasta el último segundo en lo que le dio la gana, y hasta acabó recibiendo un Emmy por su papel en la película navideña de Netflix 'Dolly Parton: Navidad en la plaza'. Porque nadie podía toserla.

El mundo hoy es peor sin ella. Nos quedamos sin la voz que nos descubrió 'I will always love you' antes que Whitney Houston en 'El Guardaespaldas', pero también que tuvo 25 números 1 en Estados Unidos, y que estuvo dedicada a sus fans hasta el final. Sin Parton no hubiéramos tenido 'Buffy Cazavampiros' o 'El padre de la novia', que produjo, ni una banda sonora vital que seguirá acompañando durante décadas a la humanidad.

Parton tenía su propio parque de atracciones (Dollywood), el primer clon de la historia estuvo nombrado en su honor, fue una de las personas más laureadas de la historia del show business, luchó por los derechos de aquellos que lo necesitaban e incluso financió la búsqueda de una vacuna contra el COVID-19 con un millón de dólares (y acabó poniéndose Moderna, el resultado de su inversión). Como digo, vivió cien vidas en una. Tristemente, terminó, incluso a los 80 años, antes de tiempo. Hasta siempre, Dolly.

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