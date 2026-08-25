La serie de 'Harry Potter' pierde uno de sus fichajes estrella. Nicholas Hoult ya no será Gilderoy Lockhart pero han encontrado a su reemplazo en 'Juego de Tronos'

Ni siquiera se ha estrenado la primera temporada de la serie de 'Harry Potter' pero en HBO ya tienen confianza plena porque andan preparando la segunda. Todavía se están cerrando muchos detalles, pero el reparto sigue creciendo y hace unas semanas anunciaron el fichaje estrella de Nicholas Hoult como el profesor Gilderoy Lockhart, aunque la alegría no ha durado demasiado.

Adiós Nick, hola Kit

Kenneth Branagh interpretó al personaje en 'Harry Potter y la cámara secreta'. Y aunque fue un personaje fugaz, desde luego fue una las interpretaciones más icónicas de toda la franquicia. Sustituir a este titán no era fácil, pero Hoult parecía decidido a intentarlo... hasta que ha dejado el proyecto de manera repentina.

El actor de Lex Luthor en 'Superman' se ha caído de la serie de 'Harry Potter' por problemas de calendario. Lo cierto es que Hoult tiene una agenda muy apretada, ya que se encuentra en medio del rodaje de 'Man of Tomorrow' tiene varios proyectos apalabrados de aquí a los próximos años. Pero también es inevitable pensar que las polémicas que causa J.K. Rowling día sí y día también, incluso con actores de la serie posicionándose en su contra, quizás han tenido algo que ver con su salida y Hoult no ha querido meterse en según qué jardines.

Aunque en HBO ya han encontrado su reemplazo: Kit Harington, Jon Nieve en 'Juego de Tronos'. De hecho, es la segunda vez que Harington interpreta a Lockhart, ya que prestó su voz al personaje en la versión más reciente de los audiolibros. Habrá que ver cómo se le da en la serie, porque es un registro muy diferente al que nos tiene acostumbrados, aunque por lo menos ya se lo conoce de sobra.

"Fue un 'sí' muy sencillo, realmente, porque amo al personaje", dijo Harington a . Variety sobre su fichaje para los audiolibros. "Si hablamos de cameos en una serie, no se puede tener algo más entretenido y divertido que hacer como actor que Gilderoy Lockheart. Era obvio".

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