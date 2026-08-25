Los creadores de 'Linternas' lo tienen claro. Sinestro es el Hannibal Lecter de Hal Jordan

Esperábamos que apareciera tarde o temprano pero no esperaba que lo hiciera con tanta presencia. El episodio 2 de 'Linternas' (Lanterns) nos ha traído una visita a uno de los mayores archienemigos de Hal Jordan (Kyle Chandler) y de los Green Lantern Corps en general. Por cierto, a partir de aquí spoilers.

Después de que John Stewart (Aaron Pierre) le contase todo el encuentro con Antaan (Paul Ben-Victor) y la posibilidad de que haya un manhunter escondido en Rushville, Hal Jordan se pone el uniforme y, a escondidas, despega y vuela. Su destino es una cárcel espacial. Una celda concreta en la que se encuentra un Sinestro (Ulrich Thomsen) que da todo el repelús posible.

Sinestro total

De esta manera se produce un reencuentro entre Jordan y quien fuese su mentor antes de convertirse en su enemigo. La visita se convierte en uno de los grandes tropos del género criminal: visitar a un psicópata para que ayude a encontrar a otro psicópata. Algo, tal como recuerdan los creadores de la serie, muy Clarice Sterling con Hannibal Lecter en 'El silencio de los corderos'.

«Por muy manido que sea el visitar a Hannibal Lecter o a Loki a la cárcel, la fórmula nunca falla» Asegura Damon Lindelof, cocreador de 'Linternas' junto a Tom King y Chris Mundy, hablando para EW. Para el trío era muy importante no usar a Sinestro como el gran malo, al menos en esta temporada, sino ponerle frente a Jordan, al que conoce más que él mismo, y que sirva para un propósito.

Según continúa Lindelof, el tener una serie sobre Hal Jordan obligado a entrenar a un recluta sin querer hacerlo, hacía que la presencia de Sinestro quedase bastante orgánica al ser este quien entrenó a Hal.

Por otro lado, Chris Mundy comenta que su idea para la temporada es no tener a grandes villanos destruyendo el mundo por lo que la idea de Sinestro encajaba bastante bien:

«Le queríamos en la serie simplemente por su lugar en la mitología. Pero dado que estábamos contando un misterio más que un thriller, no tenemos realmente un gran villano en la temporada. Tenemos misterios [en los que] puede haber algo maléfico detrás o no y hay un misterio de identidades de gente o de quién hizo qué, pero no es "estamos luchando con ese villano y va a destruir el mundo". Por lo que de un modo extraño, nos dio libertad. Lo podemos usar con mesura.»

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