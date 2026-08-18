Ya sabemos quién tiene el anillo desaparecido de 'Linternas'. El verdadero misterio de la serie está en cómo lo obtuvo

Probablemente desde aquel famoso "¿dónde estamos?" de 'Perdidos' no recuerdo un final de piloto de una serie que tanto esté dando que hablar. Pero así está siendo el de la recién estrenada 'Linternas', cuyos últimos momentos están siendo analizados prácticamente fotograma a fotograma en lo que se plantean los misterios de la serie. Uno de ellos, por cierto, acaba de ser respondido. Por cierto, a partir de aquí, spoilers del episodio 1 de 'Linternas'.

Como ya vimos, el final del episodio nos llevaba a una noche oscura, casi artificial, en 2026, diez años después de la trama principal del episodio. Hal Jordan (Kyle Chandler) se encuentra inerte en las gradas del campo de fútbol de Rushville. No solo sorprende las heridas y rasguños, sino que ni él ni John Stewart (Aaron Pierre) parecen tener el anillo.

Algo que enseguida ha hecho que los fans empiecen a hacerse preguntas sobre dónde está ese anillo. Pregunta que tiene una respuesta tan obvia que el cocreador de la serie, Tom King, la ha respondido sin pestañear, sin siquiera pensar en si eso es un spoiler o no.

Guy Lantern

Así lo ha comentado en el podcast oficial de 'Linternas':

«Al final de este episodio, Hal está muerto. Pero además, se ve la mano de John [Stewart]; no lleva ese anillo. Guy [Gardner] tiene el anillo. Por lo que ¿por qué Guy acaba con el anillo y donde vamos a partir de aquí? esto es lo que nos lleva adelante.»

Como suele suceder, nos quedamos mirando al dedo (literalmente) y no a lo que señala y es que el misterio que plantea 'Linternas' no es qué ha pasado con el anillo. Ya lo sabíamos. Al menos a poco que hayamos apuntado temas de lore del universo DC de James Gunn y tengamos clara la cronología de eventos.

Tampoco es necesario un máster: en la actualidad del Universo DC el Green Lantern del sector 2814 es, efectivamente, Guy Gardner. Es lógico, por tanto, que el anillo esté en su poder. Otra cosa es cómo ha acabado el anillo en manos del líder de la Banda de la Justicia, sobre todo sabiendo que ha sido de manera oficial (el personaje habla de que ha hecho un juramento y todo).

Sobre todo teniendo en cuenta que los planes de los Guardianes es que John Stewart sustituyera a Hal Jordan, tal como además, se ve en el tráiler de lo que nos espera en la temporada. Diálogos por aquí y por ahí en el primer episodio hacen que tengamos también la sensación de que el sentimiento de recelo es mutuo entre el primer Lantern terraqueo y los poderosos extraterrestres.

Algo que se puede ver, de hecho, en el tema de que Jordan no lleve con él la linterna, conexión directa de los Green Lanterns con el centro del universo y sede de los Guardianes del universo en Oa. Más que un descuido parece un intencionado modo de separarse de la fuente (¿corrompida?) del poder cósmico. Esta brecha habría ido todavía a más en algún momento de 2016 (o meses sucesivos) haciendo que tampoco Stewart lleve el anillo en 2026.

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