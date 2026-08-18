Kyle Chandler, protagonista de 'Linternas', opina sobre el gran giro que "desvela todo el misterio de la serie": "Es una partida de ajedrez tridimensional"

'Linternas' ha llegado a HBO dejando claro desde su primer episodio que nada es exactamente lo que parece. La serie, protagonizada por Kyle Chandler como el veterano Linterna Verde Hal Jordan y Aaron Pierre como su aprendiz John Stewart, arranca como una investigación de ciencia ficción con ecos de los grandes thrillers criminales: un asesinato en Rushville, Nebraska, lleva a ambos a seguir una pista que podría tener relación con extraterrestres.

Sin embargo, cuando parece que ya tenemos claro cuál será el misterio que vertebre la historia, la serie pega un salto temporal de diez años y cambia por completo las reglas del juego.

Ojo, a partir de aquí habrá spoilers del capítulo

Una partida de ajedrez

El primer episodio comienza en 2016, cuando Hal está entrenando a John y ambos investigan un asesinato que podría esconder algo mucho más extraño de lo que parece. La investigación los lleva hasta Rushville, el pequeño pueblo de Nebraska donde se desarrolla buena parte de la trama y que terminará teniendo una importancia todavía mayor. Pero en los últimos minutos la serie salta hasta 2026 y descubrimos que Hal ha muerto. Su cuerpo aparece precisamente en el estadio de fútbol donde comenzó aquella investigación diez años atrás y John es convocado por el sheriff para que lo identifique.

Para Kyle Chandler, este salto temporal es mucho más que un recurso narrativo. El actor explica en Deadline que la revelación es lo que realmente permite entender qué pretende hacer la serie:

"Esto es lo que desvela todo el misterio de la serie. El objetivo de la investigación es averiguar qué le sucedió. Me gusta que la serie no sea lineal y que la hayan estructurado de esa manera".

A partir de ese momento, la serie deja claro que no estamos ante un único misterio que conduce hasta una resolución, sino ante dos investigaciones conectadas por una década de secretos. La estructura no lineal también obligó a los actores a trabajar de una manera muy particular. Chandler compara el proceso con una "partida de ajedrez tridimensional", precisamente por la cantidad de capas que existen entre lo que ocurrió en 2016, lo que sabemos en 2026 y todo aquello que todavía desconocemos. Cada escena puede adquirir un significado diferente cuando el espectador descubre algo que los personajes todavía no tienen, algo que permite esconder pistas y jugar constantemente con nuestras expectativas.

"Una vez que tienes todas las páginas pegadas en la pared y sabes dónde están todas tus escenas, puedes tomar esta página del guion y esta otra, y descubrir cómo jugar con el material para revelar cosas de manera diferente, o para incluir detalles ocultos como actor. Así que, tal vez más adelante, si no lo recuerda nadie más, yo recuerdo haber hecho eso. Puedes divertirte haciendo cosas, pero es complicado".

Y lo más interesante es que la muerte de Hal Jordan convierte automáticamente la relación entre ambos personajes en otro de los grandes enigmas de la serie. ¿Qué ocurrió durante esos diez años? ¿Por qué John ya no es aparentemente un Linterna Verde? ¿Qué fue lo que pasó para que estos dos hombres que estaban tan unidos terminaran completamente separados? La serie parece haber colocado todas esas preguntas sobre la mesa desde el principio y, si Chandler tiene razón, habrá que prestar mucha atención a cada detalle para descubrir cómo acaban encajando las piezas.

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