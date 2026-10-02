Las 8 mejores series de zombies de todos los tiempos

Pocos subgéneros de terror funcionan tan bien como el de los zombies. Es escuchar que la amenaza son muertos vivientes, infectados o similar y ya prever que vamos a tener un festín de gore, asquerosidad y gente desesperada por sobrevivir ante algo que no solo es imparable sino que crece exponencialmente en número.

Unos monstruos que, a lo largo de los años, nos han ofrecido historias cerebralmente deliciosas de entre las que vamos a seleccionar las mejores series. Excelentes ficciones televisivas con zombies que resultarán imprescindibles tanto para los amantes del subgénero como para los menos duchos en la materia.

Las series de zombies esenciales

A decir verdad, los zombies no han gozado en la televisión de un recorrido tan grande como en el cinematográfico, sin embargo podemos encontrar títulos que ningún interesado en el género debe dejar pasar. La elección tiene en cuenta el concepto de muerto viviente tal y como lo conocemos ahora, el de la escuela de George A. Romero.

A partir de ahí tenemos reinterpretaciones apócrifas, como 'The Walking Dead', que no solo toma su concepto sino que tomó prestadas muchas de sus situaciones y escenas para reconvertirlas en momentos claves de la televisión moderna; también tenemos ejemplos que abogan por la convivencia con los humanos en clave de humor o apocalipsis desoladores de infectados.

Por otra parte, os recordamos que podéis consultar otras recopilaciones relacionadas como un estudio sobre el papel de George Romero en la historia del género, o por qué sus películas de zombies siguen siendo relevantes hoy en día, así como una guía de lugares inexplorados en el cine zombie, en donde no falta la Guerra Civil Española. También tenemos una selección de series de vampiros y una más genérica de grandes series de terror, que no todo van a ser no muertos.

'The Last of Us' (2023-...)

Creada por Neil Druckmann y Craig Mazin | Reparto: Pedro Pascal, Bella Ramsey, etc.

Heredando ese "los que sobrevivimos somos peor que los zombis" en el que tanto incidió 'The Walking Dead', la adaptación de los brutales videojuegos de Neil Druckmann recoge muchas de las tradiciones del subgénero (en esta ocasión con la novedad de infectados fúngicos) incidiendo no tanto en el terror pertinente sino en la supervivencia y hasta qué punto llegamos para protegernos.

Crítica | Se puede ver en HBO Max

'Estamos muertos' (지금 우리 학교는, 2022-...)

Creada por Chun Sung-Il, Kee Jae-kyoo, Kim Nam-su | Reparto: Park Ji-hu, Yoon Chang-young, Cho Yi-hyun

En plena fiebre con las series surcoreanas tenemos toda una joya del género zombi basada en el webtoon homónimo. Dos palabras: instituto y virus. Ya solo con esto podemos imaginar el brutal intento de supervivencia de un grupo de estudiantes. Salvaje y descarnada, como debe ser.

Crítica | Se puede ver en Netflix

Kingdom (킹덤, 2019-2021)

Creadora: Kim Eun-hee. Reparto: Ju Ji-hoon, Ryu Seung-ryong, Bae Doo-na, Kim Sang-ho.

La amenaza viral en esta serie está ambientada en la época feudal durante la dinastía medieval Joseon de Corea pero nos establece un trasfondo político con el contenido subyacente sobre clasismo muy afín a George Romero, con los ricos disfrutando seguros en sus torres de marfil mientras miran a los pobres sufrir y morir. Una original forma de perpetuar una moda que ha calado hondo en Corea, aunque comience a dar signos de agotamiento.

Crítica de Kingdom | Se puede ver en Netflix

iZombie (2015-2019)

Creada por Rob Thomas | Reparto: Rose McIver, Malcolm Goodwin, Rahul Kohli, etc.

No son extrañas las propuestas cuya premisa es "seres sobre naturales conviviendo con la humanidad" y aquí tenemos un sobresaliente ejemplo en forma de serie de misterio con una chica recién convertida en zombie que resuelve crímenes comiendo cerebros de víctimas de asesinato y otras tragedias. Una visión ligera, sí, del terreno zombi (sobre todo si lo comparamos con el resto de este top) pero que

Crítica

Ash vs Evil Dead (2015-2018)

Creador: Sam Raimi | Reparto: Bruce Campbell, Ray Santiago, Dana DeLorenzo, Lucy Lawless, Jill Marie Jones.

Aunque los poseídos de la saga de Sam Raimi no son exactamente zombies, a todos los efectos funciona como una ficción de contagios con lenguaje splatterpunk y gags macabros en los que se trata de despedazar al poseso lo antes posible. Tres temporadas gloriosas que recogen el espíritu de las películas a la perfección y llevan la madurez de Ash Williams al terreno del personaje que Bruce Campbell trabajó en su 'My name is Bruce' (2007), casi un borrador metaficcional de la serie.

Crítica de Ash vs Evil Dead | Se puede ver en Lionsgate+

Z Nation (2014-2018)

Creada por | Reparto: Tom Everett Scott, DJ Qualls, Nat Zang, Mark Carr, Abie Ekenezar, Ben Andrews, Harold Perrineau.

La hermana atolondrada y chapucera de 'The Walking Dead', a menudo con ideas que su presupuesto no puede sostener pero que dan el toque lúdico al gore que en la serie de Kirkman era siempre grave. Puede que sobren algunos capítulos, pero la visión del canal Syfy del apocalipsis zombie siempre tenía alguna mutación interesante y dio lugar a otro spin-off más serio, 'Black Summer'.

Crítica de Z-Nation | Se puede ver en Prime Video

The Walking Dead (2010-2021)

Creador: Frank Darabont | Reparto: Andrew Lincoln, Norman Reedus, Melissa Suzanne McBride, Lauren Cohan, Chandler Riggs, Danai Gurira, Jeffrey Dean Morgan, Steven Yeun.

La serie más importante de zombies puede considerarse también la muerte del subgénero. Una adaptación del cómic de Robert Kirkman que dejó de tener interés cuando empezó a retroalimentarse de su audiencia y a fabricar un diálogo de oferta y demanda que llevó a las tramas estiradas, repetición de situaciones y exceso de capítulos por temporada que, además, se agravó con los subsiguientes spin offs. Una pena porque, salvo un puñado de capítulos, de la primera a la quinta temporada se logró realmente imaginar una buena serie sobre el mundo de George A. Romero.

Crítica de The Walking Dead | Se puede ver en Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max, AMC+

Dead Set: Muerte en directo (Dead Set, 2008)

Creada por Charlie Brooker | Reparto: Jaime Winstone, Andy Nyman, Riz Ahmed, etc.

Antes de 'Black Mirror', Charlie Brooker ya había tanteado otro espejo negro, el de la pantalla del televisor, metiéndose de lleno con su dosis de sátira en la producción de una edición de Gran Hermano que sucede en lo que el mundo sucumbe a un apocalipsis Zombie. Un gran divertimento, con un piloto excelente y un desarrollo estupendo de personajes.

Crítica de Dead Set

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