Después de que el pasado 9 de noviembre se gritase eso de "¡Paren las rotativas!" —al menos de forma figurada— después de que la gente de Skydance decidiese destituir a James Gunn y Peter Safran como directores creativos de una DC Studios que no ha tenido tiempo suficiente para despegar y poder mostrar todo su potencial, los rumores, las conjeturas y las especulaciones comenzaron a estar a la orden del día.

La película del mañana

Los primeros temas que comenzaron a debatirse estuvieron relacionados con los motivos reales tras el guillotinazo de los de David Ellison al cineasta y a su inseparable productor, y fueron desde el descontento con la taquilla de los tres largometrajes estrenados hasta la fecha hasta las luchas de poder con la nueva directiva de Skydance, pasando por la conspiranoia y la presunta alineación política del CEO de la compañía surgida de la compra de Warner por parte de Paramount.

No obstante, una vez mermado el runrún sobre esta cuestión, el foco de atención se ha volcado sobre 'Man of Tomorrow', la secuela de la notable 'Superman' de 2025 que Gunn ya ha terminado de rodar y que, según las malas lenguas, estaba sufriendo el azote de la gente de Skydance y sus tijeras. Y es que, tal y como se está especulando, la nueva aventura del estandarte de DC estaría siendo sometida a cambios bastante severos frente al descontento de los ejecutivos.

Frente a esto, ha sido el propio James Gunn quien, a través de su cuenta de Threads, ha desmentido por completo este escenario, asegurando que tan solo Peter Safran y un grupo de amigos han podido ver del montaje actual de 'Man of Tomorrow'.

Están circulando muchos rumores falsos, pero uno de ellos es que Skydance ha visto Man of Tomorrow y que se están llevando a cabo todo tipo de cambios radicales. Nadie de Skydance ha visto siquiera la película; los únicos que la han visto son Peter Safran y un grupo muy reducido de amigos y familiares de confianza. Así que cualquier historia relacionada con este tema es falsa.

¿Estará 'Man of Tomorrow' a la altura de 'Superman'? ¿Logrará que la despedida de Gunn y Safran del DC Universe sea menos amarga? Solo el tiempo lo dirá, y para poder salir de dudas tendremos que esperar hasta el 9 de julio de 2027, fecha en la que llegará a las salas de cine de todo el mundo si las fechas continúan dentro de lo previsto.

En Espinof | Robert Pattinson cierra la puerta al Universo DC de James Gunn y explica por qué se niega a ser su Batman

En Espinof | James Watkins, director de 'Clayface', sobre el trágico final y los guiños a otros clásicos: "El monstruo experimenta un crecimiento"