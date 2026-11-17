La separación sentimental de Javier Calvo y Javier Ambrossi después de 15 años de relación no ha supuesto el final de uno de los tándems creativos más reconocidos del audiovisual español. Aunque ambos llegaron a plantearse emprender caminos profesionales por separado, el éxito de su colaboración y la complicidad que mantienen han terminado pesando más. Tanto es así que ya están escribiendo una nueva película.

Así lo ha desvelado Javier Ambrossi en una entrevista concedida a Fotogramas, en la que ha reconocido que no tenía tan claro que su asociación profesional fuera a sobrevivir a la ruptura. "Te voy a decir la verdad: yo pensaba que no íbamos a seguir trabajando juntos después de esta película", ha explicado el director, en referencia a 'La bola negra'.

El cineasta ha contado que, durante un tiempo, ambos contemplaron la posibilidad de desarrollar proyectos individuales. Sin embargo, trabajar juntos sigue siendo algo que consideran especialmente valioso. "Estábamos pensando ya proyectos para probar por separado… Pero hay algo mágico cuando estamos juntos. Somos muy complementarios. Nos queremos muchísimo y somos muy conscientes de que trabajamos fenomenal juntos", ha afirmado.

La decisión parece estar tomada y no se quedará únicamente en buenas intenciones. Ambrossi ha confirmado que él y Calvo ya están inmersos en la escritura de su siguiente largometraje, una noticia que despeja las dudas sobre la continuidad de Los Javis como equipo creativo.

Nueva película y varios proyectos en marcha

Por su parte, Javier Calvo también ha hablado de la relación que mantienen después de poner fin a su historia sentimental. El director ha asegurado que ahora se llevan "mejor que nunca porque no hay nada personal", dejando claro que la separación no ha impedido que sigan compartiendo proyectos y objetivos profesionales.

La próxima película que preparan será en español e inglés, según ha adelantado Calvo. Por el momento, no han trascendido detalles sobre su argumento, el reparto o una posible fecha de estreno.

Los Javis en el rodaje de 'La bola negra'

Pero no es lo único que ocupa la agenda de ambos. A través de la productora que fundaron, Calvo y Ambrossi también tienen varias producciones en diferentes fases de desarrollo. Entre ellas figura una serie para HBO centrada en el crimen de la montaña de Tor, en Lleida, además de la ficción sobre las peculiares vecinas de Valencia que se hicieron conocidas tras aparecer en 'Callejeros'. A estos títulos se suman otros proyectos como 'Yo siempre a veces' y 'Mi querida señorita', que forman parte de su actividad como productores.

De esta manera, aunque su relación personal haya cambiado después de 15 años, Javier Calvo y Javier Ambrossi no parecen dispuestos a renunciar a una fórmula creativa que sigue dando sus frutos. 'La bola negra' es su último ejemplo y su próxima película apunta a ser el siguiente capítulo de una colaboración que continúa adelante.

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