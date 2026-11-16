'Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma' es un despiporre muy dulzón y sangriento que convierte el terror slasher en una fantasía queer

Jane Schoenbrun lleva varias películas explorando las relaciones entre la identidad, la cultura pop y las historias que nos contamos para intentar entender quiénes somos. Su cine, profundamente ligado a su propia experiencia como cineasta trans y persona no binaria, ha encontrado en el terror y la nostalgia dos herramientas para hablar de la disforia de género y de la dificultad de habitar un cuerpo con el que no siempre nos sentimos identificados.

Ya lo hizo en 'We're All Going to the World's Fair' y, de una forma todavía más personal, en 'I Saw the TV Glow', pero ahora da un paso más con 'Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma'. La película utiliza los códigos del slasher de los años ochenta para construir una historia sobre el despertar sexual, el deseo y el placer después de reconciliarse con la propia identidad. Y se estrena el 20 de noviembre en cines tras su paso por el Festival de Cannes.

Terror slasher en terreno queer

Protagonizada por Hannah Einbinder y Gillian Anderson, esta propuesta convierte una franquicia ficticia de terror en el punto de partida de una fantasía lésbica, sangrienta y psicodélica que también reflexiona sobre la mirada masculina, la representación trans y las expectativas de la industria cinematográfica.

Al principio conocemos a Kris (Hannah Einbinder), una cineasta de 29 años a la que encargan dirigir una nueva versión de 'Camp Miasma', una franquicia de terror de los años ochenta marcada por su transfobia. La saga gira alrededor de Little Death, un fantasma vengativo que fue objeto de burlas por su identidad trans y que ahora regresa para asesinar a los adolescentes que pasan por el campamento donde murió.

La propuesta de Kris consiste en actualizar la historia y darle una perspectiva más consciente de las cuestiones sociales, aunque pronto descubrirá que el proyecto también va a remover aspectos mucho más personales de su propia vida.

Para conseguir que Billy Presley (Gillian Anderson), la estrella de la película original, participe en el remake, Kris viaja hasta el antiguo campamento donde se rodó la primera entrega. Allí descubre que la actriz vive prácticamente aislada, aferrada al universo que la convirtió en un icono del terror -al más puro estilo 'El crepúsculo de los dioses'-. Billy representa una feminidad mucho más segura y exuberante que la de Kris, y entre ambas surge una atracción que pronto sobrepasa los límites profesionales.

La relación entre las dos mujeres se convierte en el centro de una película que utiliza el deseo como una forma de descubrimiento y que cuestiona hasta qué punto podemos vivir nuestra propia identidad cuando llevamos demasiado tiempo observándonos desde fuera.

Schoenbrun recupera así algunos de los elementos que ya estaban presentes en sus anteriores trabajos, especialmente la obsesión con las películas y las historias que nos ayudan a escapar de una realidad hostil. Sin embargo, aquí el conflicto se desplaza hacia la experiencia del cuerpo y el placer. Kris ha pasado tanto tiempo refugiándose en la ficción y en sus propias fantasías que parece haber olvidado cómo entregarse a una experiencia real.

La cineasta plantea una reflexión sobre la disforia, la sexualidad y la posibilidad de disfrutar de uno mismo después de haber encontrado un lugar en el que sentirse a gusto. Todo ello a través de una mezcla de terror, humor, erotismo y referencias al cine de culto que convierte 'Adolescencia, sexo y muerte en el campamento Miasma' en una de las propuestas más particulares de su filmografía.

El placer y la libertad de habitar nuestro propio cuerpo

Aunque la película está llena de referencias a clásicos del slasher como 'Halloween', 'Viernes 13', 'Pesadilla en Elm Street' o 'Sleepaway Camp', su objetivo va mucho más allá de homenajear el terror de los ochenta. Schoenbrun utiliza precisamente los códigos de un género que tradicionalmente ha estado muy ligado a la mirada masculina para subvertirlos y explorar otras formas de representar el deseo.

De esta manera, la cineasta convierte una historia de asesinatos, campamentos y secuelas cada vez más disparatadas en una fantasía sobre el placer, el juego y la posibilidad de dejar de ser espectadora de la propia vida.

Además, también hay espacio para la sátira sobre la industria cinematográfica. Kris se enfrenta a un encargo que pretende aprovechar su identidad y su sensibilidad para dar una apariencia progresista a una franquicia que históricamente ha sido transfóbica.

Sus encuentros con una agente obsesionada con el negocio y las reuniones con los ejecutivos del estudio muestran las contradicciones de un sistema que quiere comercializar las voces diferentes sin renunciar a controlarlas. De esta manera, Schoenbrun introduce una reflexión sobre su propia trayectoria y sobre las dificultades de mantener una mirada autoral dentro de una industria que siempre intenta convertirla en algo más fácil de vender.

Toda una delicia que acaba siendo tan dulce como las chuches y chocolatinas a las que se atiborran las protagonistas.

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