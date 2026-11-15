El 'Operación Triunfo' de Corea amañó los votos para que ganaran los concursantes que la cadena quería. No tuvieron en cuenta el poder de las K-Popers

Si algún día tienes la infinita suerte de ir a Corea del Sur, comprobarás que lo de la fama del K-Pop no es una cosa que nos hayamos inventado en occidente: no solo hay gigantescas tiendas de varios pisos donde encontrar todo tipo de merchandising a precios imposibles (e incluso grabar tu propio videoclip), sino que en el barrio de Hongdae escucharás por la noche nuevas bandas dispuestas a ganarse el corazón de los fans mediante canciones pegadizas y coreografías tan llamativas como ridículas. Durante un tiempo, eso sí, no hizo falta ir a la calle para darse a conocer: bastaba con salir en televisión... y tener la suerte de que compraran tu victoria.

Operación K-Pop

En España tenemos 'Operación Triunfo', en Estados Unidos 'American Idol' y en Corea 'Produce 101', un reality de cantantes donde se buscaba conseguir el nuevo grupo de moda para las (y los) fans del K-Pop. Es una industria tan mecanizada que es perfectamente posible crear estrellas de la nada, y más aún dando la oportunidad al público de votar por sus favoritos. Así, de entre 101 participantes, quedarían 11 que montarían un grupo musical y grabarían su primer disco.

El 3 de abril de 2016 empezó la andadura de su primera temporada, completamente femenina (la segunda fue masculina, y fueron turnándose a lo largo de las mismas), y acabó siendo un moderado éxito. Así se formó el grupo I.O.I, que grabó dos discos en un año antes de desaparecer (aunque este año sacó su tercer álbum por sorpresa); en la temporada 2 el honor fue de Wanna One, que ha tenido varias reuniones a lo largo de los años y actualmente se encuentra en activo; en la 3 fue Iz*One, que aguantó sus buenos tres años; y en la 4... Bueno, digamos que X1 casi no llegó ni a existir. Y hay un motivo para ello.

Los años pasaron para 'Produce 101', y para bien. Supuso tal éxito que empezó a expandirse internacionalmente: China, Japón (donde todas las bandas siguen adelante a día de hoy) y Tailandia tuvieron sus respectivas boy bands salidas del programa, pero Corea del Sur paró sus emisiones del reality en 2019, después de que saliera a la luz una de las mayores estafas telefónicas de la historia. Y es que los productores de 'Produce 101' ya habían decidido los ganadores antes de empezar cada temporada, y el resto era una pantomima.

Operación Pufo

Si algo no quieres hacer en este mundo, es meterte con las K-Popers. Y menos en un programa cuyo único motivo de existencia es, específicamente, convertir caras bonitas en grupos famosos. La manera en la que se dieron cuenta del timo de la cadena, Mnet, es absolutamente increíble: el 19 de julio de 2019, durante la emisión del último programa de la temporada 4, los espectadores se dieron cuenta de que la distancia de votos entre competidores era muy similar en demasiadas ocasiones: en particular, se vio cinco veces una diferencia de 29.978 votos exactos, y unas seis veces la diferencia de 7494 y 74.945 votos. Demasiado exacto para ser casualidad.

Ante esta y otras acusaciones (por ejemplo, que los 20 elegidos tuvieron todos un múltiplo de 7.494.442, los votos aparentemente totales), Mnet afirmó que era un simple error. Que no estaba pasando nada. Todo eran imaginaciones: los once miembros de X1 habían sido elegidos legalmente, y no había más que hablar. Por supuesto, si crees que todo acabó aquí es que no conoces a las (y los) fans del K-Pop. La cadena recibió una denuncia de 272 personas por fraude electoral, y es lógico: al fin y al cabo, se estaban gastando 100 wones (6 céntimos de euro) en cada voto, y era dinero tirado a la basura.

La policía, de hecho, acabó confirmando que los votos de los concursantes eliminados se añadían a los totales de los miembros del grupo que acabaron ganando, y, aún peor: era algo que llevaba pasando desde la primera temporada. La bomba explotó, y los antiguos concursantes afirmaron que había favoritismos ante los cantantes miembros de la agencia Starship Entertainment. Vamos, que no hubo quinta temporada, por lo que sea.

'Produce 101' cerró sus puertas en Corea, y el último grupo superviviente, X1, tan solo sacó un disco con 6 canciones antes de que se decidiera que debía desaparecer de inmediato después de la polémica. Por cierto, es posible que estés pensando que en 'Operación Triunfo' pueden hacer lo mismo, pero lo cierto es que están bajo notario real y no pueden hacer arte de birbibirloque para que ganen unos u otros. Vamos, que ganadores fracasados podemos tener, pero X1 solo hay uno.

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