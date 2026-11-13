Si alguna vez te has preguntado si el Rey Brujo montaba un pterodáctilo en la batalla más épica de 'El Señor de los Anillos', la respuesta de Tolkien fue un "Sí y no"

Imaginaos el panorama: mediados de marzo del año 3019 de la Tercera Edad. Valiente, cruzas con tus compañeros rohirrim los campos de Pelennor en defensa de Minas Tirith. Gondor se encuentra asediada por las fuerzas del mal, te da por mirar al cielo y ves al Rey Brujo montado en una bestia alada, de aspecto prehistórico... ¿es eso un pterodáctilo?

Esa pregunta quedó pululando en la mente de un buen número de fans de 'El Señor de los Anillos' en lo que leían uno de los momentos más épicos de 'El retorno del Rey'. Y es que la descripción que daba J.R.R. Tolkien de la bestia con alas que montaba el nazgûl más afamado y poderoso de todos se ajustaba al dinosaurio volador.

Pterodáctilo pero no mucho

Fue, casi, sin querer. Así al menos lo aseguraba el escritor en la respuesta a una carta de una fan de los libros. Confiando en que Tolkien aclarase algunas cuestiones sobre diversos puntos de las novelas, el lore y su mitología, para una reunión de entusiastas de la saga la por entonces estudiante Rhone Beare preguntó por esa similitud con un pterodáctilo.

La respuesta a si era un pterodáctilo fue un «Sí y no». Y es que, según respondía, el escritor no pretendía que fuese concretamente un pterodáctilo (era un poco negacionista del jurásico) pero sí que compartía sus rasgos:

«Sí y no. No pretendía que el corcel del Rey Brujo fuese lo que hoy se llama un pterodáctilo, y a menudo es dibujado (con pruebas bastante menos vagas que las que hay detrás de muchos monstruos de la nueva y fascinante mitología semicientífica de lo Prehistórico). Pero evidentemente es "pterodactílico" y debe mucho a la nueva mitología y su descripción incluso implica alguna manera por la cual podría ser el último superviviente de eras geológicas ancestrales.»

La bestia vista por Alan Lee

De hecho, el libro describe a la bestia como «una criatura acaso de un mundo ya extinguido» cuya especie había sobrevivido (como suele hacer la mayoría de bestias de la Tierra Media) escondidas en montañas. Luego, como dice Tolkien, ha sido representada de múltiples maneras: de facciones más o menos redondeadas o picudas a lo largo de las décadas.

Este parecido también a un ave (un águila o halcón, principalmente) gigantesco hace que, de hecho, su origen haya sido bastante simplificado (y modificado) en 'Los anillos de poder', con Sauron resumiéndolo en «antes eran águilas. Hasta que Morgoth les bendijo.»

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